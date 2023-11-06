Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер

Вечером 5 ноября прошел матч 12-го тура Ла Лиги, в котором вничью сыграли «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано» (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин. Карло Анчелотти решил, что на вратарской позиции будет играть испанец Кепа Аррисабалага.

Галактикос не удалось распечатать ворота соперника, и Реал остается на 2-м месте (29 очков), а лидирует Жирона (31 очков), в которой роль первой скрипки играют украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 12-й тур, 5 ноября

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея матча