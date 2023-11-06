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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.11.2023 22:00 – FT 0 : 0
Райо Вальекано
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Испания
06 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:04
564
4

Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер

У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин

06 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:04
564
4
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 ноября прошел матч 12-го тура Ла Лиги, в котором вничью сыграли «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано» (0:0).

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У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин. Карло Анчелотти решил, что на вратарской позиции будет играть испанец Кепа Аррисабалага.

Галактикос не удалось распечатать ворота соперника, и Реал остается на 2-м месте (29 очков), а лидирует Жирона (31 очков), в которой роль первой скрипки играют украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 12-й тур, 5 ноября

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Жирона видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Vladimir Shevchenko
Ебать копать, кто бы мог подумать перед стартом чемпа. Я рад, честно))
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+1
KIEWADIM
Жирона чемп)
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+1
roman75zpr
Спасибо Пеликанам ) удружили Жироне
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+1
😸
Жирона з нашими хлопцями все ще у лідерах.
Супер, те що треба👍
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0
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