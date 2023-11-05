5 ноября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 12-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Райо Вальекано». Старт поединка намечен на 21:00 по европейскому времени.

Реал (Мадрид)

Клуб взял важную, даже ключевую, особенно в морально-психологическом плане, победу. Он ездил в Барселону, к одноименному гранду, и взяла победу. Ведущую роль сыграли новички сторон: Гюндоган открыл счет уже на 6-й минуте, но в последние полчаса достойно ответил Беллингхэм, оформив дубль. Англичанин, что пришел летом, такое впечатление, решил отработать свой девятизначный ценник уже за первый год на Пиренеях. У него уже десяток голов в Ла Лиге. А ведь хавбек отмечался и в Лиге чемпионов. В итоге сливочные лидируют и на внутренней арене, и на международной. Правда, пока что наравне идет Жирона, сенсация розыгрыша. Но, главное, что получилось теперь оторваться на 4 очка от своего основного противника, обыгранного в выездном Эль Класико.

Райо Вальекано

Команда поднималась в высший дивизион Испании, в очередной раз, при Ираоле. И дважды Андони сохранил там своих подопечных. Даже занимал с ними достойные места в середине таблицы, например, весной финишировали 11-ми. Но после этого баск, дождавшись истечения контракта, перебрался в межсезонье в Борнмут. Не все верили, что его адекватно заменит Франсиско, чьим прежним местом работы был, в 2021/2022, Эльче. И, хотя были и 0-7 с Атлетико, но все же в большинстве матчей получилось цепляться за очки, и даже брать очки. С середины сентября даже получилось выдать беспроигрышную серию, укрепляя свои позиции. Вот и с Реалом Сосьедад получилось добиться пополнения копилки - на 90+ минуте Бебе оформил 2-2.

Статистика личных встреч

После возвращения Райо он проиграл статусному соседу трижды. Но в прошлом сезоне пчелки наконец-то обыграли у галактикос.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе сливочных. Но соседи тоже, как для себя, хороши. Рекомендуем ставить на то, что тут будет итого больше 3,0 голов (коэффициент - 1,83).