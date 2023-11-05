5 ноября в 22:00 проходит матч 12-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано».

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У галактикос в резерве заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.

Карло Анчелотти решил, что на вратарской позиции будет играть испанец Кепа Аррисабалага.

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд