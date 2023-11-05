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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.11.2023 22:00 – 40 0 : 0
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 ноября 2023, 22:00 |
372
1

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 5 ноября в 22:00 матч 12-го тура чемпионата Испании

05 ноября 2023, 22:00 |
372
1
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 ноября в 22:00 проходит матч 12-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос в резерве заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.

Карло Анчелотти решил, что на вратарской позиции будет играть испанец Кепа Аррисабалага.

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Олексій Коваль
Жах який, прочитав Ленін у резерві, аж передьорнуло
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