Реал Мадрид – Райо Вальекано. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 5 ноября в 22:00 матч 12-го тура чемпионата Испании
5 ноября в 22:00 проходит матч 12-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано».
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У галактикос в резерве заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.
Карло Анчелотти решил, что на вратарской позиции будет играть испанец Кепа Аррисабалага.
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
📋✅ Our starting 𝗫𝗜 🆚 @RayoVallecano!#RealMadridRayo pic.twitter.com/SpMPPbEme5— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 5, 2023
⚡️ XI del Rayo Vallecano elegido por Francisco para enfrentarse al @realmadrid.#RealMadridRayo #VamosRayo pic.twitter.com/1Ob0P6db07— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 5, 2023
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