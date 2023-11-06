Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0. Боролись и толкались. Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
05.11.2023 22:00 – FT 0 : 0
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:05
45
0

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0. Боролись и толкались. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Ла Лиги

06 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:05
45
0
Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0. Боролись и толкались. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура Ла Лиги вничью сыграли «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано» (0:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин.

Хозяевам не удалось распечатать ворота соперника, и Реал остается на 2-м месте (29 очков)

Лидирует Жирона (31 очков), в которой роль первой скрипки играют украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 12-й тур, 5 ноября

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0

Видео голов и обзор матча

По теме:
Фиорентина – Ювентус – 0:1. Первый мяч Миретти в карьере. Видео гола, обзор
Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
Его первый гол за Старую Синьору в 57 матчах. Юве в гостях обыграл Фиалок
Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серия прервана. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем
Футбол | 05 ноября 2023, 16:54 47
Серия прервана. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем
Серия прервана. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем

Харьковский клуб не мог выиграть пять матчей подряд

ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
Футбол | 05 ноября 2023, 19:15 19
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка

Форвард «Ордабасы» стал обладателем награды в Казахстане

Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Теннис | 05.11.2023, 05:35
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
Футбол | 05.11.2023, 16:16
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
Мирослав СТУПАР: «Игрока Диназа ждет дисквалификация до конца сезона»
Футбол | 05.11.2023, 23:57
Мирослав СТУПАР: «Игрока Диназа ждет дисквалификация до конца сезона»
Мирослав СТУПАР: «Игрока Диназа ждет дисквалификация до конца сезона»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
05.11.2023, 02:35 3
Теннис
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
Довбик – игрок матча. Стали известны оценки за поединок Осасуна – Жирона
Довбик – игрок матча. Стали известны оценки за поединок Осасуна – Жирона
04.11.2023, 17:44 2
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем