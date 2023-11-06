В матче 12-го тура Ла Лиги вничью сыграли «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано» (0:0).

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У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин.

Хозяевам не удалось распечатать ворота соперника, и Реал остается на 2-м месте (29 очков)

Лидирует Жирона (31 очков), в которой роль первой скрипки играют украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 12-й тур, 5 ноября

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0

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