05.11.2023 22:00 – FT 0 : 0
Испания06 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:05
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Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0. Боролись и толкались. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Ла Лиги
06 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:05
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В матче 12-го тура Ла Лиги вничью сыграли «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано» (0:0).
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У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин.
Хозяевам не удалось распечатать ворота соперника, и Реал остается на 2-м месте (29 очков)
Лидирует Жирона (31 очков), в которой роль первой скрипки играют украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Ла Лига. 12-й тур, 5 ноября
Реал Мадрид – Райо Вальекано – 0:0
Видео голов и обзор матча
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