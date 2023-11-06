АНЧЕЛОТТИ: «Реал расстроен из-за результата матча с Райо, а не игры»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после домашней ничьей с «Райо Вальекано» (0:0).

«У Беллингема есть проблема с плечом. Он немного пострадал, но мог играть. Завтра он пройдет тесты, и я не думаю, что это что-то серьезное.

Я не волнуюсь из-за того, что мы впервые в сезоне не забили. «Реал» пробовал много способов забить, но ничего не вышло. Любой, кто знает этот мир, знает, что такое может случиться.

Усталость команды? Сегодняшний матч кажется мне совершенно противоположным. На энергетическом уровне он был очень насыщенным.

Мы расстроены из-за результата, а не игры. Это была игра, в которой мы заслужили победу, но были другие матчи, в которых мы ее не заслужили, но выиграли. Никакой драмы, есть уверенность, что мы собираемся делать все хорошо», – приводит слова Карло Анчелотти Marca.

Теперь в Ла Лиге лидирует «Жирона» с 31 очков. У «Реала» на два пункта меньше.