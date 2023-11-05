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  4. В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо
Румыния
05 ноября 2023, 14:06 | Обновлено 05 ноября 2023, 14:17
1342
1

В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо

Тренера хотят видеть на родине

05 ноября 2023, 14:06 | Обновлено 05 ноября 2023, 14:17
1342
1
В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший арбитр ФИФА Йон Кречунеску заявил, что Мирче Луческу после ухода из киевского «Динамо» еще рано завершать карьеру. Экс-рефери уверен, что родной Румынии есть команда, которую 78-летний специалист мог бы возглавить.

«Так я его отождествляю, с «Динамо» [Бухарест]. Им понадобился бы человек такого масштаба, как Луческу. Почему бы не уйти? Ведь вы также сейчас видите эту команду в разладе», – рассказал Кречунеску.

Мирча Луческу, напомним, покинул пост главного тренера «Динамо» Киев после поражения команды 0:1 от «Шахтера» в 13-м туре УПЛ.

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Мирча Луческу Динамо Бухарест
Источник Digisport.ro
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Комментарии 1
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Alex T
Сдается мне расставание с дк было по «обоюдному согласию» с през, дескать не уволен, а устал и ухожу что б более прилично выглядело коло и так не с щитом, а на щите в итоге валит, хотя странно чего он даже экспериментировать не стал с составом подпуская еще молодежь и не попробовал более атакующие схемы с теми кто есть, один х уже просрали все что можно только ж
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