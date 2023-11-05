В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо
Тренера хотят видеть на родине
Бывший арбитр ФИФА Йон Кречунеску заявил, что Мирче Луческу после ухода из киевского «Динамо» еще рано завершать карьеру. Экс-рефери уверен, что родной Румынии есть команда, которую 78-летний специалист мог бы возглавить.
«Так я его отождествляю, с «Динамо» [Бухарест]. Им понадобился бы человек такого масштаба, как Луческу. Почему бы не уйти? Ведь вы также сейчас видите эту команду в разладе», – рассказал Кречунеску.
Мирча Луческу, напомним, покинул пост главного тренера «Динамо» Киев после поражения команды 0:1 от «Шахтера» в 13-м туре УПЛ.
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