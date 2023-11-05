В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо

Бывший арбитр ФИФА Йон Кречунеску заявил, что Мирче Луческу после ухода из киевского «Динамо» еще рано завершать карьеру. Экс-рефери уверен, что родной Румынии есть команда, которую 78-летний специалист мог бы возглавить.

«Так я его отождествляю, с «Динамо» [Бухарест]. Им понадобился бы человек такого масштаба, как Луческу. Почему бы не уйти? Ведь вы также сейчас видите эту команду в разладе», – рассказал Кречунеску.

Мирча Луческу, напомним, покинул пост главного тренера «Динамо» Киев после поражения команды 0:1 от «Шахтера» в 13-м туре УПЛ.