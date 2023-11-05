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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 10:54 | Обновлено 05 ноября 2023, 11:48
646
0

Стефан РЕШКО: «Луческу надо было распрощаться с Динамо значительно раньше»

Экс-игрок «Динамо» – о работе румына с командой

05 ноября 2023, 10:54 | Обновлено 05 ноября 2023, 11:48
646
0
Стефан РЕШКО: «Луческу надо было распрощаться с Динамо значительно раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

После поражения в дерби от «Шахтера» (0:1) главный тренер «Динамо» Мирча Луческу решил уйти в отставку.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua 76-летний бывший игрок «Динамо» Стефан Решко дал свою оценку работе румынского специалиста в киевском клубе:

– Начинал Луческу по-чемпионски. Получив в свое распоряжение довольно боеспособную команду, он позаботился о создании необходимого микроклимата, и его новые подопечные без особого труда побеждали во всех турнирах на всеукраинской арене. Но после того, как «Динамо» выгодно продало своих лидеров и взамен не приобрело квалифицированных исполнителей, я усомнился, что дальше у Мирчи все будет хорошо.

– С этого места, пожалуйста, более конкретно.
– Когда Луческу на протяжении многих лет возглавлял «Шахтер», то клубное руководство создало ему очень комфортные условия, покупая за большие деньги квалифицированных бразильцев. Ведь не секрет, что Луческу всегда делал ставку именно на легионеров. В «Динамо» ситуация была совсем другой. Скорее всего, клубное руководство рассчитывало, что румынский руководитель будет готовить «звезд» из доморощенных исполнителей. А с этим у Мирчи по разным причинам возникли проблемы. Именно этим можно объяснить неубедительные результаты киевлян в последние годы, как на международной, так и внутренней арене.

– Вы считаете, что в «Динамо» Луческу исчерпал себя?
– Я бы не говорил так категорично. Все же, Луческу достиг в своей тренерской карьере немалых успехов. На мой взгляд, ему надо было уйти раньше, когда убедился, что клубное руководство не имеет возможности усилить состав качественными новичками. Возможно, в какой-то другой зарубежной команде Мирча снова был бы на виду.

– Александр Шовковский у руля «Динамо» это надолго?
– Трудно сказать. Все будет зависеть от результатов динамовцев в ближайших турах и от планов президента ФК Игоря Суркиса. Хотя, если откровенно, перспективы у киевлян не обнадеживающие.

Ранее уже бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своем уходе из столичного клуба.

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Источник Sport.ua
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