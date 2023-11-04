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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 12:44 |
731
1

ЛУЧЕСКУ: «Если бы я посоветовался с Суркисом, он убедил бы меня остаться»

Бывший главный тренер «Динамо» – об уходе из столичного клуба

04 ноября 2023, 12:44 |
731
1
ЛУЧЕСКУ: «Если бы я посоветовался с Суркисом, он убедил бы меня остаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своем об уходе из столичного клуба.

«Я не уверен, что это конец. Просто пришел момент принять решение, поскольку я здесь уже три года пандемии и войны. Видел, как многие уехали из страны, а я остался. Мы попытались построить новую команду.... У нас остались дети, молодежь. Я немало сделал для украинского футбола. Здесь я прожил жизнь.

А потом пришло время подумать, что пора уступить место кому-то помоложе, кто лучше поймет молодых игроков и будет ближе к их возрасту. Мне это было тяжело эмоционально. Самым сложным для меня была минута молчания перед каждым матчем, или когда символический удар делал человек с ограниченными возможностями, который стал таким из-за войны.

Я думал, что пора уйти, пора взять на себя ответственность за последние результаты. Я говорил, что тренеру, особенно с моим опытом, в определенный момент приходится жертвовать собой в пользу других. Было несколько впечатлений, которые повлияли на меня. Конечно, это эмоции. Я давно думал об этом, общался с президентом и говорил ему, что вместо меня нужен кто-то помоложе.

С тех пор как начал тренировать, говорил, что всегда заканчиваешь побежденным. Только в национальной сборной я не был побежденным, потому что после победы 4:0 почувствовал, что пришло время уйти. Если здоровье позволит продолжать, буду продолжать, потому что без футбола жизни нет. Судя по тому, как чувствую себя на тренировках и как их провожу, то могу продолжать. Мне еще нужно решить. А сейчас возвращаюсь домой – меня ждут внуки и правнуки.

Если бы я так думал, то моя жизнь закончилась бы. Поэтому стараюсь думать, что это не конец. Все люди в моем возрасте должны думать позитивно, думать, что они еще могут быть полезны. Не чувствую себя стариком. Желаю всем не чувствовать себя стариками и делать все, чтобы оставаться активными. Так же не спешите меня хоронить.

У меня остались еще два дня в Украине, чтобы закрыть свои дела. Президент был зол на меня за то, что принял это решение, не посоветовавшись с ним. Но в том-то и проблема – если бы я с ним посоветовался, он убедил бы меня остаться. Горжусь тем, что не бросил команду в сложные времена из-за войны.

За пару дней до того я сказал Развану, что хочу уйти. Начал с «Шахтером», с ним хотел и закончить. Хотел бы закончить победой над ним, но это было невозможно. Я зашел в нашу раздевалку, обнял игроков. Пошел в раздевалку «Шахтера» и также почувствовал благодарность, особенно потому что там до сих пор играют те, кто начинал при мне. Я подошел и обнял их тоже. 15 лет в украинском футболе значат очень много», – сказал Луческу.

Напомним, что после ухода Мирчи Луческу исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.

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Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Prosport.ro
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Комментарии 1
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maks_krot
Тренер легенда для всего украинского футбола,спасибо за все ,особенно за то время когда тренировал Шахтёр!!!
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