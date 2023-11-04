ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Стал исполняющим обязанности тренера
«Динамо» на официальном сайте сообщило о том, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал Александр Шовковский. Пока что указано, что именно Шовковский будет готовить команду к ближайшим матчам УПЛ.
Легенда клуба и украинского футбола заменил Мирчу Луческу, который объявил об уходе из команды и завершил тренерскую карьеру.
Шовковский уже подменял Луческу в конце минувшего сезона, когда румынский специалист находился в больнице.
«За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры, – обратился к футболистам Александр Владимирович. – И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и должны стремиться к его повышению. Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу».
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Сашо никогда не работал в структуре Динамо, он в клубе всего 10 месяцев.
Но интеллект конечно на очень приличном уровне.
Весной была сильная серия.
Я не верю в то что говорили что он не принимал решения.
Поэтому остаётся вопреки всему только пожелать удачи!