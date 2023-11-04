ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо

«Динамо» на официальном сайте сообщило о том, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал Александр Шовковский. Пока что указано, что именно Шовковский будет готовить команду к ближайшим матчам УПЛ.

Легенда клуба и украинского футбола заменил Мирчу Луческу, который объявил об уходе из команды и завершил тренерскую карьеру.

Шовковский уже подменял Луческу в конце минувшего сезона, когда румынский специалист находился в больнице.

«За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры, – обратился к футболистам Александр Владимирович. – И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и должны стремиться к его повышению. Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу».