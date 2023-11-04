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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 12:20 | Обновлено 04 ноября 2023, 12:32
3377
17

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо

Стал исполняющим обязанности тренера

04 ноября 2023, 12:20 | Обновлено 04 ноября 2023, 12:32
3377
17
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

«Динамо» на официальном сайте сообщило о том, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал Александр Шовковский. Пока что указано, что именно Шовковский будет готовить команду к ближайшим матчам УПЛ.

Легенда клуба и украинского футбола заменил Мирчу Луческу, который объявил об уходе из команды и завершил тренерскую карьеру.

Шовковский уже подменял Луческу в конце минувшего сезона, когда румынский специалист находился в больнице.

«За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры, – обратился к футболистам Александр Владимирович. – И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и должны стремиться к его повышению. Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу».

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Динамо Киев Александр Шовковский Мирча Луческу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 17
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Выталкиватель парашутистов
Жаль будет Шовковского, если и при нем команда не выйдет из штопора... Спасет его репутацию только скорый приход топового иностранного тренера. Но в эту помойку, которая сейчас носит громкое имя Динамо, трудно будет найти хорошего тренера, да и время сейчас не для нормального футбола...
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+2
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Swed
Теперь Динамо перейдёт на схему 6 в линию?   Или СаШо уже освоил наступательные схемы?
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+1
maks_krot
Может Развана Луческу  переманить с паока Суркисам ...
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+1
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Умник
И.О. все понятно и ясно. Сейчас можно предварительно вести переговоры со многими.
Сашо никогда не работал в структуре Динамо, он в клубе всего 10 месяцев.
Но интеллект конечно на очень приличном уровне.
Весной была сильная серия.
Я не верю в то что говорили что он не принимал решения.
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+1
Alex T
«Неожиданно». Может повезет и будет Ребров 2.О. Хотя лучше искать нового иностранца кто может работать с слабым ресурсом по составу 
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+1
Болела
Не можна сказати, що це неочікувано.
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0
AK.228
Ну подивимось
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0
Alex Suz
Не потягне.  .слабачьок....тут треба такого минимум як ребров....
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0
Gagik
Саша всегда был умным футболистом, надеюсь ему это даст возможность быть хорошим тренером, но конечно начинать надо было с команды по ниже рангом, потому что ошибки тут простить будет намного сложнее
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0
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etorfine
Это неизлечимо, по ходу..
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0
FunnyCat_____
С суркисом по-другому не будет
Поэтому остаётся вопреки всему только пожелать удачи!
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0
Лига конференций без динамо
Сашо опозорится с динамой,и больше никого и нигде не будет тренировать ,вот буряк или лесик нормальный вариант для такой динамы 
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-4
Лига конференций без динамо
Как всегда сердце ,это сердце может и в пердив динаму опустить
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-9
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