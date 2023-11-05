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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 21:46 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:49
2672
2

Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925

Бразильский украинец покинул харьковскую команду перед матчем с «Черноморцем»

05 ноября 2023, 21:46 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:49
2672
2
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Эдмар

43-летний Эдмар, который исполнял обязанности главного тренера «Металлиста 1925», покинул клуб перед матчем 13-го тура Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» (2:1).

Ранее сообщалось, что команду к поединку с одесситами готовили Олег Голодюк и Евгений Котов.

Как стало известно Sport.ua из собственного источника, Эдмар решился на расставание с «Металлистом 1925» ради того, чтобы возглавить некий клуб за границей. Можно вспомнить, что Эдмар свою игровую карьеру завершил во Флориде (США), где имеет дом и где проживает его семья. Там же он в местной команде «Бока-Ратон» какое-то время был играющим тренером, а затем приехал в Украине, где сначала играл за «Металлист 1925», а затем и возглавил команду.

Есть данные, что Эдмар также поддерживает тесную связь с исторической родиной – Бразилией.

Напомним, Эдмар занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Металлиста 1925» с 23 октября 2022 года.

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Эдмар инсайд Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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salenco
Ну що ж, треба подякувати Едмару за рік роботи в команді. Це життя, дороги розходяться. Побажаю успіхів в новому клубі 
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+1
Ostrov Khortitsa
тренеришка
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-5
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