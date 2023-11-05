Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925

43-летний Эдмар, который исполнял обязанности главного тренера «Металлиста 1925», покинул клуб перед матчем 13-го тура Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» (2:1).

Ранее сообщалось, что команду к поединку с одесситами готовили Олег Голодюк и Евгений Котов.

Как стало известно Sport.ua из собственного источника, Эдмар решился на расставание с «Металлистом 1925» ради того, чтобы возглавить некий клуб за границей. Можно вспомнить, что Эдмар свою игровую карьеру завершил во Флориде (США), где имеет дом и где проживает его семья. Там же он в местной команде «Бока-Ратон» какое-то время был играющим тренером, а затем приехал в Украине, где сначала играл за «Металлист 1925», а затем и возглавил команду.

Есть данные, что Эдмар также поддерживает тесную связь с исторической родиной – Бразилией.

Напомним, Эдмар занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Металлиста 1925» с 23 октября 2022 года.