Сельту заинтересовал полузащитник Шахтера

Испанская «Сельта» изучает возможность усилиться в январское трансферное окно за счет 25-летнего флангового полузащитника «Шахтера» Педриньо, который с лета 2022 года выступает на правах аренды за «Палмейрас».

В «Сельте» считают, что зимой команде остро необходимо усилить атакующую линию, и вариант с Педриньо, которого представители клуба из Виго считают качественным исполнителем, и оценочная трансферная стоимость которого в последнее время исключительно снижается, видится для испанцев вполне подходящим.

Учитывая то обстоятельство, что Педриньо не хочет возвращаться в Украину, где продолжается война против российских оккупантов, «Шахтер» будет не прочь рассмотреть возможность продажи полузащитника.

Конкуренцию «Сельте» могут составить бразильские клубы. В частности, желание выкупить контракт Педриньо у «горняков» уже продемонстрировал «Палмейрас». Однако пока непонятно, будет ли клуб из Виго предпринимать конкретные шаги, чтобы заполучить полузащитника.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Педриньо 13 матчей, в которых он отличился 2 ассистами.