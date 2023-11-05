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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 20:30 |
1759
0

Сельту заинтересовал полузащитник Шахтера

В январе испанский клуб может предпринять попытку договориться с «горняками»

05 ноября 2023, 20:30 |
1759
0
Сельту заинтересовал полузащитник Шахтера
instagram.com/pedrovictor38_

Испанская «Сельта» изучает возможность усилиться в январское трансферное окно за счет 25-летнего флангового полузащитника «Шахтера» Педриньо, который с лета 2022 года выступает на правах аренды за «Палмейрас».

В «Сельте» считают, что зимой команде остро необходимо усилить атакующую линию, и вариант с Педриньо, которого представители клуба из Виго считают качественным исполнителем, и оценочная трансферная стоимость которого в последнее время исключительно снижается, видится для испанцев вполне подходящим.

Учитывая то обстоятельство, что Педриньо не хочет возвращаться в Украину, где продолжается война против российских оккупантов, «Шахтер» будет не прочь рассмотреть возможность продажи полузащитника.

Конкуренцию «Сельте» могут составить бразильские клубы. В частности, желание выкупить контракт Педриньо у «горняков» уже продемонстрировал «Палмейрас». Однако пока непонятно, будет ли клуб из Виго предпринимать конкретные шаги, чтобы заполучить полузащитника.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Педриньо 13 матчей, в которых он отличился 2 ассистами.

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Источник El Gol Digital
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