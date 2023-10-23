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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 10:15 |
172
0

Палмейрас ведет переговоры с Шахтером о выкупе Педриньо

Бразильский клуб заинтересован в подписании хавбека, которого покупали под схемы Роберто Де Дзерби

23 октября 2023, 10:15 |
172
0
Палмейрас ведет переговоры с Шахтером о выкупе Педриньо
instagram.com/pedrovictor38_

«Палмейрас», который по итогам нынешнего сезона в бразильской Серии А, скорее всего, завоюет путевку в Кубок Либертадорес, уже оценивает кадровые перспективы команды на будущее.

В клубе осознают, что зимой придется пойти на продажу 28-летнего лидера атак команды Рафаэла Вейги, который в 50 матчах в 2023 году отличился 16 голами и 13 ассистами, и уже подыскали ему потенциального преемника.

Сообщается, что «Палмейрас» находится на финальной стадии переговорного процесса о выкупе у «Шахтера» трансферных прав на 25-летнего атакующего хавбека Педриньо, который ныне выступает на правах аренды за «Атлетико Минейро» (соглашение рассчитано до 31 декабря).

Педриньо был приобретен «Шахтером» летом 2021 года под итальянского наставника Роберто Де Дзерби за 18 миллионов евро. После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны бразилец покинул Украину, а его нынешняя оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

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Источник O TV Foco
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