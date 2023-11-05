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  4. «Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 16:16 |
4572
7

«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры

Мирчу неправильно поняли?

05 ноября 2023, 16:16 |
4572
7
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
ФК Динамо. Мирча Луческу

78-летний Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что вместе с уходом с поста главного тренера «Динамо» он решил завершить карьеру наставника.

«Откуда появилась история с окончанием карьеры? Со стороны клуба, я не знаю, как ее интерпретировали. Я никогда такого не говорил. Я ухожу [только] из команды».

«Я все еще здесь [в Украине]. Еще день или два, и я вернусь домой. Пока думаю, что мне делать. Поеду в деревню, поеду домой и посмотрю, как там дела. На данный момент я чувствую себя хорошо физически. Здоровье мне позволяет [работать]», - заявил Луческу.

Также Луческу рассказал, как резко осложнилась ситуация в «Динамо» после того, как тяжелую травму получил лидер команды Андрей Ярмоленко.

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Мирча Луческу Динамо Киев отставка завершение карьеры
Источник Fanatik.ro
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Владислав Рейский
здоровый живучий румын надо признать, дай Бог каждому такое в его возрасте
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+11
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turist86
Людина слова. 
3 листопада:
 "Я вирішив завершити кар'єру. Це останній матч".
5 листопада:
"Ніколи такого не казав".
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+4
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CheMP
действительно
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0
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