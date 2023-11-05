«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры

78-летний Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что вместе с уходом с поста главного тренера «Динамо» он решил завершить карьеру наставника.

«Откуда появилась история с окончанием карьеры? Со стороны клуба, я не знаю, как ее интерпретировали. Я никогда такого не говорил. Я ухожу [только] из команды».

«Я все еще здесь [в Украине]. Еще день или два, и я вернусь домой. Пока думаю, что мне делать. Поеду в деревню, поеду домой и посмотрю, как там дела. На данный момент я чувствую себя хорошо физически. Здоровье мне позволяет [работать]», - заявил Луческу.

Также Луческу рассказал, как резко осложнилась ситуация в «Динамо» после того, как тяжелую травму получил лидер команды Андрей Ярмоленко.