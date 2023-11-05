Его первый гол за Старую Синьору в 57 матчах. Юве в гостях обыграл Фиалок
Фабио Миретти принес победу «Ювентусу» над «Фиорентиной» в Серии A
Вечером 5 ноября в матче 11-го тура Серии A встретились «Фиорентина» и «Ювентус» (0:1).
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«Ювентус» одержал минимальную победу над фиалками благодаря голу Фабио Миретти на 10-й минуте.
Интересно, что хавбек отличился первым взятием ворот в 57 матчах, проведенных за Старую Синьору (43 в чемпионате, 4 в кубке, 10 в еврокубах).
Топ-10 Серии A: Интер (28), Ювентус (26), Милан (22), Наполи (21), Аталанта (19), Болонья (18), Фиорентина, Рома (по 17), Монца, Лацио (по 16).
Серия A. 11-й тур, 5 ноября
Фиорентина – Ювентус – 0:1
Гол: Фабио Миретти, 10
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