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Чемпионат Италии
Фиорентина
05.11.2023 21:45 – FT 0 : 1
Ювентус
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Италия
05 ноября 2023, 23:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 23:56
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Его первый гол за Старую Синьору в 57 матчах. Юве в гостях обыграл Фиалок

Фабио Миретти принес победу «Ювентусу» над «Фиорентиной» в Серии A

05 ноября 2023, 23:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 23:56
148
0
Его первый гол за Старую Синьору в 57 матчах. Юве в гостях обыграл Фиалок
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Миретти

Вечером 5 ноября в матче 11-го тура Серии A встретились «Фиорентина» и «Ювентус» (0:1).

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«Ювентус» одержал минимальную победу над фиалками благодаря голу Фабио Миретти на 10-й минуте.

Интересно, что хавбек отличился первым взятием ворот в 57 матчах, проведенных за Старую Синьору (43 в чемпионате, 4 в кубке, 10 в еврокубах).

Топ-10 Серии A: Интер (28), Ювентус (26), Милан (22), Наполи (21), Аталанта (19), Болонья (18), Фиорентина, Рома (по 17), Монца, Лацио (по 16).

Серия A. 11-й тур, 5 ноября

Фиорентина – Ювентус – 0:1

Гол: Фабио Миретти, 10

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Источник Sport.ua
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