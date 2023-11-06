Аллегри о шансах на скудетто: «Вижу прекрасный дух Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победного матча с «Фиорентиной» (1:0) высказался о шансах своей команды на скудетто.

«Я продолжаю думать, что «Интер», «Милан» и «Наполи» превосходят нас, и мы должны с большим уважением относиться к этим командам. Но я вижу прекрасный дух «Ювентуса». В этих двух последних победах мы показали себя по-разному.

На прошлой неделе у «Ювентуса» был хороший матч с точки зрения тактики. Сегодня был сложный матч. Нам еще есть что улучшать, например, когда мы уходим на контратаки два на два.

О матче с «Интером», который состоится через тур, думать еще рано. Однако я знаю, что у меня хорошая группа футболистов, у которых есть большое желание совершенствоваться», – приводит слова Массимилиано Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

Напомним, что «Ювентус» отстает на два очка от лидирующего «Интера». Туринцы не завоевывали скудетто с 2020 года. Массимилиано Аллегри как тренер шесть раз становился чемпионом Италии. Из них пять раз – с «Ювентусом» (2015-2019 годы).