05.11.2023 21:45 – FT 0 : 1
Италия06 ноября 2023, 00:33 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:05
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Фиорентина – Ювентус – 0:1. Первый мяч Миретти в карьере. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии A
06 ноября 2023, 00:33 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:05
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У матчі 11-го туру Серії A зустрілися «Фіорентина» та «Ювентус» (0:1).
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Ювентус здобув мінімальну перемогу над фіалками завдяки голу Фабіо Міретті на 10-й хвилині.
Цікаво, що хавбек відзначився першим взяттям воріт у 57 матчах, проведених за Стару Синьору (43 у чемпіонаті, 4 у кубку, 10 у єврокубах).
Серія A. 11-й тур, 5 листопада
Фіорентина – Ювентус – 0:1
Гол: Фабіо Міретті, 10
Відео голу та огляд матчу
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Ювентус).
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