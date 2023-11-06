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Чемпионат Италии
Фиорентина
05.11.2023 21:45 – FT 0 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 ноября 2023, 00:33 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:05
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0

Фиорентина – Ювентус – 0:1. Первый мяч Миретти в карьере. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии A

06 ноября 2023, 00:33 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:05
40
0
Фиорентина – Ювентус – 0:1. Первый мяч Миретти в карьере. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

У матчі 11-го туру Серії A зустрілися «Фіорентина» та «Ювентус» (0:1).

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Ювентус здобув мінімальну перемогу над фіалками завдяки голу Фабіо Міретті на 10-й хвилині.

Цікаво, що хавбек відзначився першим взяттям воріт у 57 матчах, проведених за Стару Синьору (43 у чемпіонаті, 4 у кубку, 10 у єврокубах).

Серія A. 11-й тур, 5 листопада

Фіорентина – Ювентус – 0:1

Гол: Фабіо Міретті, 10

Відео голу та огляд матчу

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Ювентус).
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Ювентус Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Фиорентина - Ювентус
Источник Sport.ua
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