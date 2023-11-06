Фиорентина

У матчі 11-го туру Серії A зустрілися «Фіорентина» та «Ювентус» (0:1).

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Ювентус здобув мінімальну перемогу над фіалками завдяки голу Фабіо Міретті на 10-й хвилині.

Цікаво, що хавбек відзначився першим взяттям воріт у 57 матчах, проведених за Стару Синьору (43 у чемпіонаті, 4 у кубку, 10 у єврокубах).

Серія A. 11-й тур, 5 листопада

Фіорентина – Ювентус – 0:1

Гол: Фабіо Міретті, 10

Відео голу та огляд матчу