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Лига чемпионов
05 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 05 ноября 2023, 23:13
1436
1

У Шахтера логистические проблемы? Аэропорт Гамбурга закрывали из-за теракта

Вооруженный мужчина удерживал в заложниках свою четырехлетнюю дочь

05 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 05 ноября 2023, 23:13
1436
1
У Шахтера логистические проблемы? Аэропорт Гамбурга закрывали из-за теракта
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» и испанская Барселона столкнулись с логистическими проблемами из-за закрытия аэропорта в немецком Гамбурге.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между этими командами должен пройти 7 ноября в 19:45 в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион.

Аэропорт Гамбурга попытается постепенно вернуться к нормальной жизни после полицейской операции, связанной с освобождением заложника. В воскресенье, 5 ноября, примерно в 15:00 властям сдался вооруженный мужчина со взрывчаткой, который удерживал в заложниках свою четырехлетнюю дочь в машине на взлетно-посадочной полосе аэропорта. При этом аэропорт был полностью закрыт на время проведения полицейской операции.

Самолет с Барселоной планирует приземлиться в Гамбурге в 12:45 в понедельник, 6 ноября. На воскресенье было запланировано 286 рейсов с около 34,5 тысячами пассажиров, поэтому корректировка расписания оказалась очень сложной. Многие рейсы задержаны или перенаправлены в аэропорты других городов.

Освобождение 4-летней девочки, взятой в заложники отцом, положило конец 16-часовой драме, развернувшейся в аэропорту Гамбурга, работа которого была полностью прервана. В полиции сообщили, что 35-летнего мужчину удалось задержать, а девочка, судя по всему, не пострадала.

Все началось в субботу вечером, 4 ноября, когда мужчина сумел на своей машине добраться до одной из взлетно-посадочных полос аэропорта, произвел несколько выстрелов в воздух и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью. Мать девочки незадолго до этого обратилась в полицию, чтобы сообщить о возможном похищении ее дочери, что заставило полицию думать, что причиной драмы стал спор по поводу опеки.

Полиция все время искала выход из ситуации без кровопролития и находилась на постоянной связи с похитителем. Разговоры велись на турецком языке. В итоге террорист сдался полиции, и аэропорт возвращается к нормальной работе.

ФОТО. Аэропорт Гамбурга закрывали из-за теракта

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Источник Mundo Deportivo
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T-800
Жирона стала ще ближче до чемпіонства, зимового як мінімум. КРАСЕНІ!!!
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