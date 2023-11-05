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Чемпионат Украины
Верес
05.11.2023 17:00 – FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 19:04 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:24
1050
6

Фортуна оберегает Лавриненко. Верес спасся в матче против Зари

Рикошет пришелся ко двору хозяевам поля в трудное время

05 ноября 2023, 19:04 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:24
1050
6
Фортуна оберегает Лавриненко. Верес спасся в матче против Зари
УПЛ

Сезон украинской Премьер-лиги находится в самом разгаре, однако зима уже близко, и поэтому команды должны подводить определенные итоги собственным выступлениям в первой части сезона. Для кого-то, как, например, для ровенского «Вереса» и луганской «Зари», которые встречались между собой на «Авангарде» под занавес воскресной части тринадцатого тура национального первенства, выводы будут точно неутешительными.

Просто не могли мы себе представить перед стартом кампании, что об одном из участников еврокубков от Украины придется говорить в контексте подвала турнирной таблицы почти посреди турнирной дистанции. Но выступления «Зари» под руководством сначала Ненада Лалатовича, а затем и Валерия Кривенцова, оставляли желать лучшего. Простой факт – «мужики» имели ровно в два раза больше побед, чем «красно-черные» перед началом очного противостояния, но об этом просто смешно вспоминать в контексте того, что их у команд было две и одна соответственно.

Если в какой-то город нашей страны в этот день и наведывался дождь, то эта история затягивалась очень надолго. Вот и в случае отчетного противостояния командам заметно мешал играть сильный ливень, но газон «Авангарда» хотя бы справился с чрезмерной нагрузкой, поэтому у футболистов не было необходимости прыгать по лужам. Но на общих скоростях, все же, погодные условия накладывали заметный отпечаток.

Командам приходилось поднимать мяч в воздух в большинстве случаев, что существенно уменьшало уровень угрозы от атак и почти полностью убирало фактор неожиданности. Но зато на передний план выходили стандарты и в этом компоненте обеим сторонам было, что продемонстрировать. Собственно, в конце первого тайма на голевой навес Данченко на голову Нагнойного с правого фланга ответил подачей от угла поля Шарай в направлении Вовченко, и на том и ушли на перерыв.

Кое-где казалось, что у «Вереса» есть ощутимые проблемы с продвижением в атаке, поэтому когда «Заря» начала вторую половину матча с очередного результативного углового, на который откликнулся Яцик, Лавриненко нужно было что-то придумывать для атаки собственной команды. Делал он это в присущей экспрессивной манере, что отразилось на пяти последовательных заменах за короткий отрезок времени.

А что в это время делал Кривенцов? Ничего, просто наблюдал за тем, как его команда держит в голове матч в еврокубках посреди следующей недели и пытается лишний раз не нарваться на проблемы в этой игре. Тренер вместо этого даже ротацию не проводил вплоть до того момента, пока один из джокеров визави по тренерскому мостику в лице Близниченко и его дальнего удара не сыграл. Конечно, там рикошет от защитника луганчан «сделал» весь эпизод, потому что мяч перелетел над вратарем.

В следующие выходные ровенский «Верес» сыграет в гостях против «Александрии», а луганская «Заря» проведет два подряд домашних матча: против израильского «Маккаби» Тель-Авив в Лиге конференций УЕФА и черкасского ЛНЗ в чемпионате.

Наши оценки:

«Верес» (замены): Близниченко – 7,0, Кучеров – 6,0, Ковалюк – б/о, Гайдучик – б/о, Годя – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Верес» – «Заря» - 2:2

Голы: Вовченко, 43, Близниченко, 89 – Нагнойный, 36, Яцык, 62

Предупреждения: Кухарук, 21, Вовченко, 32 – Кирюханцев, 32

«Верес»: Когут – Вовченко, Курко, Кучеренко (Кучеров, 70), Балан – Кухарук, Кучеренко – С. Шарай (Ковалюк, 76), Яго (Близниченко, 70), Шестаков (Годя, 86) – Марусич (Гайдучик, 76).

«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко – Яцык – Горбач, Мичин, Нагнойный, Кирюханцев – Герреро.

Арбитр: Денис Резников (Каменское).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 5 (4) – 11 (5)
Угловые: 4 – 11
Оффсайды: 3 – 1.

ВЕРЕС - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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dadlismit
По игре чистый выигранный матч для Зари. Но на табло ничья, обидно ... 
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+3
🔱Avtoigor🔱
Зоря все ж не змогла втримати перевагу   
Я так розумію Вересу пощастило, "відскочили". 
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+1
Sunrise
Забивать важно свои выходы один на один. Ну и фарта бы вместо нефарта. На победу наиграли всё-таки. 
Игра мне больше нравится чем месяц назад, особенно когда погода нормальная. Верю что Заря поднимется, но не верю что в пятёрку. А значит остался один важный турнир в сезоне, и важнейший следующий матч по календарю. 
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0
Александр Ад
за такої погоди дуже мало ударів по воротах.Матч бойовий,нічийний
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0
AutumnBridge
Чёрно-белый взаимный закат.
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0
Stanislav Matusevych
Ми так дійсно вилетимо в цьому сезоні. Президент і тренери роблять все для цього. Як можна не зробити жодної заміни по такій погоді і важкому полю, коли за 3 дня в єврокубках грати, в мене в голові не вкладається. За такі речі в тренера ліцензію потрібно відбирати та у двірники переводити.
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-2
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