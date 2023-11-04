В воскресенье, 5 ноября, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Дениса Резникова из Каменского прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Верес



В конце прошлого сезона ровенский «Верес» изрядно штормило. Команда тогда еще Юрия Вирта принимала участие в переходных матчах, до последнего момента не знала, останется ли в УПЛ или нет, а потом еще и главный тренер оставил свой пост с масштабным скандалом. На фоне этих событий приход внешне всегда спокойного и амбициозного Сергея Лавриненко должен был стать для «красно-черных» подарком свыше, но вслед за идеями нового специалиста очки не последовали.

«Верес» на данный момент выиграл всего один матч в сезоне – против одесского «Черноморца» на своем поле (3:1), тогда как на «Авангарде» потерей очков успел отметиться даже донецкий «Шахтер» (1:1). Звучит действительно неплохо, но эти два результата принесли коллективу Лавриненко всего четыре очка, что уже больше, чем команда добыла во всех остальных матчах. Очевидно, что далеко от предпоследней строчки турнирной таблицы с такими результатами не уйдешь.

Хотя, на самом деле, такая опция у «Вереса» была. Но надо было обыгрывать «Минай» неделей ранее и окончательно закрывать закарпатцев в подвале табеля о рангах. Но получилось вытянуть всего лишь ничью (0:0), чего точно недостаточно для того, чтобы говорить о хоть каких-то приемлемых перспективах. В календаре «красно-черных» уже в скором времени будет вновь достаточно серьезных соперников, поэтому ничего другого, кроме как через страдания бороться за результат в каждой игре, теперь уже не остается. И в этой борьбе «Вересу», во всяком случае – в ближайшем матче, не помогут Владислав Шарай и Евгений Шевченко, два лучших игрока команды Лавриненко в первой трети сезона.

Заря



Луганская «Заря» тем временем выбилась из ритма Лиги конференций УЕФА, но уже в скором времени команда Валерия Кривенцова таки узнает, какой уровень соперничества может предложить израильский «Маккаби» Тель-Авив. А вот на фоне какого результата подойдет к очередной международной встрече «Заря» – уже зависит исключительно от нее.

Третья с конца позиция в чемпионате – даже в третьем по рангу еврокубковом турнире видеть участников с такой плохой ситуацией на внутренней арене достаточно странно. Однако никуда не делись бы «мужики», если на их счету присутствует всего две победы в предыдущих играх. У «Зари», как и у большинства участников международных баталий, еще остается небольшой запас перенесенных матчей, но даже двух побед не хватит для того, чтобы перейти через экватор таблицы. А ведь там в соперниках есть и «Шахтер», в том числе.

А тут еще и болезненная неудача в Кубке Украины посреди недели приключилась с командой Кривенцова. Она попросту развалилась в Одессе, и не на пляже, как можно было бы подумать, а непосредственно на футбольном газоне в противостоянии против местного «Черноморца» (1:4). Таким образом запасной вход в еврокубки для «Зари» был закрыт окончательно, и многие болельщики при этом считают, что основной вариант – через чемпионат – открыть уже не удасться.

История встреч



Футбольные пути «Вереса» и «Зари» ранее пересекались 16 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед у луганчан – 9 успешных игр, против шести побед ровенчан при одной ничьей. Команды последний раз играли между собой в марте этого года, когда на столичном «Динамо» им. В. Лобановского гол Максима Имерекова принес победу «мужикам» (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Денис Резников из Каменского, который на своем счету не имеет матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Коротин и Руслан Ермоленко, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием и Денисом Романовыми. У Резникова есть опыт проведения матчей с участием «Вереса» – 1 ничья, тогда как с «Зарей» он не пересекался.

Ориентировочные составы



«Верес»: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Гакман – Кухарук, Кучеренко – С. Шарай, Яго, Близниченко – Гайдучик.

«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Боль, Джордан, Данченко – Яцык, Мишнев – Горбач, Нагнойный, Чурко – Герреро.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды будут иметь проблемы с результативностью. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

5 ноября, воскресенье