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Верес
05.11.2023 17:00 – FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 21:55 |
285
0

Верес – Заря – 2:2. Зима близко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2023, 21:55 |
285
0
Верес – Заря – 2:2. Зима близко. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 5 ноября, состоялся матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором играли ровенский «Верес» и луганская «Заря».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Верес» – «Заря» - 2:2

Голы: Вовченко, 43, Близниченко, 89 – Нагнойный, 36, Яцык, 62

«Верес»: Когут – Вовченко, Курко, Кучеренко (Кучеров, 70), Балан – Кухарук, Кучеренко – С. Шарай (Ковалюк, 76), Яго (Близниченко, 70), Шестаков (Годя, 86) – Марусич (Гайдучик, 76).

«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко – Яцык – Горбач, Мичин, Нагнойный, Кирюханцев – Герреро.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Близниченко (Верес).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Заря).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Семен Вовченко (Верес).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Нагнойный (Заря).
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Источник Sport.ua
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