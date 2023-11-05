Верес – Заря – 2:2. Зима близко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 5 ноября, состоялся матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором играли ровенский «Верес» и луганская «Заря».
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Верес» – «Заря» - 2:2
Голы: Вовченко, 43, Близниченко, 89 – Нагнойный, 36, Яцык, 62
«Верес»: Когут – Вовченко, Курко, Кучеренко (Кучеров, 70), Балан – Кухарук, Кучеренко – С. Шарай (Ковалюк, 76), Яго (Близниченко, 70), Шестаков (Годя, 86) – Марусич (Гайдучик, 76).
«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко – Яцык – Горбач, Мичин, Нагнойный, Кирюханцев – Герреро.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Моуриньо вырвала победу на последних минутах
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023