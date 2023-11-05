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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Один балл – положительный момент»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 19:28 |
70
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Один балл – положительный момент»

Тренер «Вереса» – о матче против «Зари»

05 ноября 2023, 19:28 |
70
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Один балл – положительный момент»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью 2:2 с «Зарей» в 13-м туре УПЛ:

«Мы действительно сыграли неплохо сегодня. Обе команды пытались играть и показывать качественный футбол. Помешала этому погода, но этот фактор влияет на обе команды одинаково. Была боевая игра, было много единоборств, много борьбы.

Для болельщиков 4 забитых мяча – это хорошее явление, всегда фанаты приходят на стадион, чтобы увидеть много голов. Я считаю, что один балл для нас положительный момент. Конечно, мы стремимся к победам, но будем надеяться, что с таким настроем мы в дальнейших играх получим их.

Во время первого пропущенного гола мы допустили ошибку. Надо не пропускать голы, чтобы одерживать победы».

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Верес Ровно Заря Луганск Верес - Заря Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко
Источник УПЛ-ТВ
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