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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 15:14 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:29
145
0

Верес – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2023, 15:14 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:29
145
0
Верес – Заря. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В воскресенье, 5-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

Команда Сергея Лавриненко побеждала лишь один раз в текущем сезоне, тогда как подопечные Валерия Кривенцова достигали успеха дважды. Поэтому не удивляет тот факт, что в предстоящей игре мы будем наблюдать за дуэлью соседей по турнирной таблице, каждый из которых захочет выбраться из зоны вылета. А вот кому удасться это в итоге сделать – большой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Верес Ровно Заря Луганск Верес - Заря текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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