В воскресенье, 5-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

Команда Сергея Лавриненко побеждала лишь один раз в текущем сезоне, тогда как подопечные Валерия Кривенцова достигали успеха дважды. Поэтому не удивляет тот факт, что в предстоящей игре мы будем наблюдать за дуэлью соседей по турнирной таблице, каждый из которых захочет выбраться из зоны вылета. А вот кому удасться это в итоге сделать – большой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.