Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул

5 ноября состоялся финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).

В матче за титул первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) обыграл 17-го номера рейтинга АТР Григора Димитрова (Болгария).

Париж. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:3

Теннисисты провели 13-й очный матч, Новак проиграл лишь одну встречу в 2013 году.

Для Джоковича это был седьмой титул в Париже и 40-й выигранный Мастерс. Это самые успешных соревнования этой категории для сербского теннисиста. По шесть побед у него у Майами и в Риме.