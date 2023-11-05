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  4. Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул
ATP
05 ноября 2023, 18:30 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:32
441
1

Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул

Новак выиграл 40-й турнир этой категории

05 ноября 2023, 18:30 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:32
441
1
Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).

В матче за титул первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) обыграл 17-го номера рейтинга АТР Григора Димитрова (Болгария).

Париж. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:3

Теннисисты провели 13-й очный матч, Новак проиграл лишь одну встречу в 2013 году.

Для Джоковича это был седьмой титул в Париже и 40-й выигранный Мастерс. Это самые успешных соревнования этой категории для сербского теннисиста. По шесть побед у него у Майами и в Риме.

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Григор Димитров ATP Париж Новак Джокович
Источник Sport.ua
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