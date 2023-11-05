Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул
Новак выиграл 40-й турнир этой категории
5 ноября состоялся финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).
В матче за титул первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) обыграл 17-го номера рейтинга АТР Григора Димитрова (Болгария).
Париж. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:3
Теннисисты провели 13-й очный матч, Новак проиграл лишь одну встречу в 2013 году.
Для Джоковича это был седьмой титул в Париже и 40-й выигранный Мастерс. Это самые успешных соревнования этой категории для сербского теннисиста. По шесть побед у него у Майами и в Риме.
ALLEZ NOLE 🥵@DjokerNole defeats Dimitrov 6-4 6-3 to claim his 7th Paris title 🏆#RolexParisMasters pic.twitter.com/vxGkfeg5T2— Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей отличился в ворота «Ауд-Хеверле Левен» в 13-м туре чемпионата Бельгии
Румыны смогли отыграть два гола за две минуты до конца финала с Казахстаном