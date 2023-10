Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде

Егор Ярмолюк был в заявке «Брентфорда» на все матчи АПЛ в нынешнем сезоне, но так ни разу и не вышел на поле. 19-летнему полузащитнику пока что не удается стать важным игроком в своей новой команде, но в то же время он рад просто оказаться в Западном Лондоне, убежав от войны 18 месяцев назад.

Центральный полузащитник перешел в «Брентфорд» из украинского «Днепра» (так написано в оригинале. На самом деле Ярмолюк перешел из «Днепра-1», – прим. Sport.ua) за неназванную сумму в июле 2022 года – через пять месяцев после того, как россия начала полномасштабное вторжение в его страну. Он начал карьеру в команде «Б», но уже в ноябре 2022 года дебютировал за первую команду в матче Кубка Лиги против «Джиллингема». Травма подколенного сухожилия, полученная в феврале и выбившая его из строя до конца сезона 2022/2023, приостановила его прогресс, но он восстановился и стремится к дебюту в АПЛ.

Our 25th #BrentfordB debutant 🇺🇦 Congratulations, Yehor Yarmoliuk 👏👏 pic.twitter.com/gHZx4b3czy

«Его дебют уже близок», – сказал главный тренер «Брентфорда» Томас Франк в интервью The Athletic во время паузы на матчи сборных. «Он был полностью здоров, когда мы начали предсезонку, но еще работал над тем, чтобы успевать за ритмом и принимать решения естественным образом. Я увидел в его игре много положительных действий, он привлек мое внимание.

Он – 8-й номер. Он хорошо прессингует и даже немного кусается, его технические способности хороши с точки зрения пасов. Он мне нравится. В Нескольких матчах я думал над тем, чтобы выпустить его на замену, но по тем или иным причинам это не произошло».

Шансы Ярмолюка на участие в субботнем матче «Брентфорда» с «Бернли» возросли после того, как в понедельник он помог сборной Украины U-21 обыграть сборную Англии со счетом 3:2. Англия выиграла минувшим летом чемпионат Европы U-21 и не проигрывала с июня 2022 года, но удар Ильи Квасницы на 94-й минуте обеспечил Украине победу в Кошице.

Матч проходил в Словакии из-за военных действий в Украине. Сборная Украины U-21 собрала средства для военнослужащих на родине и приобрела три автомобиля, рации, комплекты тактических наушников и другое оборудование. Украинская ассоциация футбола (УАФ) выставляет на аукцион футболку «Брентфорда» с автографом Ярмолюка, а вырученные средства пойдут на приобретение машины скорой помощи.

Днепр, в котором вырос Ярмолюк, является одним из крупнейших городов страны и неоднократно подвергался обстрелам российскими ракетами. В результате атак в марте и апреле 2022 года был разрушен международный аэропорт «Днепр», пострадали объекты энергетики и водоснабжения. Это будто бы другой мир по сравнению с тем, где он сейчас живет на берегу Темзы.

«Когда началась война, я был дома в Днепре», – рассказывает Ярмолюк в интервью The Athletic. «Это был страшный момент для меня, моей семьи и всей страны. В первые же дни я переехал ко своей семье и прожил там четыре месяца. Я старался не думать обо всем. Когда мне представился шанс перейти в «Брентфорд», я был счастлив. Я никогда раньше не был в Англии, но играть в АПЛ было моей мечтой.



Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

У меня не было возможности вернуться в Украину – это опасно. Там остались мои родные и друзья, с которыми я общаюсь каждый день. Мы ждем, когда закончится война. Нужно, чтобы люди продолжали говорить об этом. Мы не можем забыть о войне, потому что в Украине все еще плохо».

УПЛ была приостановлена в феврале 2022 года и отменена в апреле. Ярмолюк не мог тренироваться и играть на соревнованиях, однако отдел скаутинга «Брентфорда» знал о его таланте.

Они собирают данные о 85 500 игроках, выступающих в различных лигах мира, и более внимательно следят за 5 000. Ярмолюк попал в их систему после того, как в июне 2020 года в возрасте 16 лет и 140 дней вышел со скамейки запасных в матче с полтавской «Ворсклой» (2:0), став вторым самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины. Дебют Ярмолюка за сборную Украины U-21 состоялся в победном матче против Мальты (4:1).

«У нас есть топовый скаут по Восточной Европе, который знаком с Егором и поддерживал его в том, что он будет топ-талантом», – сказал технический директор Ли Дайкс в интервью The Athletic летом для аудиодокументального фильма «Access All Areas: Brentford». «Мы не могли ничего сделать, пока ему не исполнилось 18 лет, из-за действующих правил, но мы продолжали следить за ним.

Чем больше мы наблюдали за ним и продвигали его в процессе, показывая тренерам команд «Б» и первой команды, все говорили одно и то же – в этом игроке есть огромная ценность. Мы не знали, где он будет играть в полузащите, но мы были уверены, что он обладает всеми необходимыми критериями для большинства этих позиций и что он будет хорошим игроком для «Брентфорда».



ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Ярмолюк никогда не бывал в Англии и не знал языка. Он быстро установил прочные отношения с Марией Манирко, одной из сотрудниц клуба, которая покинула Украину вскоре после начала войны. Манирко работала в донецком «Шахтере» начальником отдела стюардов и занимает должность в медиа-команде «Брентфорда». Манирко помогла Ярмолюку снять квартиру вместе с его девушкой, купить машину и переводила вопросы The Athletic во время нашего интервью.

Ярмолюк иногда говорит с товарищами по команде о войне в Украине. Он хвалит капитана клуба Кристиана Норгорда за поддержку и говорит, что именно у него он старается учиться больше всего. Ярмолюк даже научил нескольким украинским фразам Йоана Висса и вратаря команды «Б» Бена Уинтерботтома.

Ярмолюку потребовалось время, чтобы адаптироваться к жизни в Англии, но на поле он быстро произвел хорошее впечатление. Свой дебют в матче с «Джиллингемом», когда он заменил Фрэнка Оньеку на 72-й минуте, он назвал «лучшим моментом в своей жизни».

Ярмолюк забивал в трех матчах подряд за команду «Б», пока не получил травму подколенного сухожилия, из-за которой не смог играть в оставшейся части сезона, включая чемпионат Европы U-21. Украина вышла в плей-офф, обыграла Францию со счетом 3:1, а в полуфинале уступила будущим вице-чемпионам, Испании. «Это был тяжелый момент, но клуб мне очень помог», – говорит Ярмолюк. «Я каждый день занимался в тренажерном зале и ждал, когда смогу вернуться на поле. До травмы я был в хорошей форме, а сейчас я близок к этому уровню».

🙌 Looking forward to Yehor Yarmoliuk returning to full fitness! #BrentfordFC pic.twitter.com/WnMSOCZJoy