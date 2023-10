19-летний французский теннисист Артур Фис (АТР 44) выиграл стартовый матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/64 финала Мастерса француз в двух сетах обыграл россиянина Павла Котова (АТР 103) со счетом 2:0 (6:1, 6:4).

После завершения поединка Артур написал на камере:

«Moving like Monfils».

Фис вспомнил мужа украинской теннисистки Элины Свитолиной француза Гаэля Монфиса, с которым они вместе выступали за команду Европы на Кубке Лэйвера 2023.

Во 2-м раунде турнира в Шанхае Артур Фис сыграет против 24-го сеяного Алехандро Давидовича Фокины.

ВИДЕО. MonFils. Француз обыграл россиянина и вспомнил мужа Свитолиной

Looks like Mon(Fils) has a fan 😏 @Gael_Monfils #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/WUXs2NUpZE