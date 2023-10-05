ВИДЕО. MonFils. Француз обыграл россиянина и вспомнил мужа Свитолиной
Артур Фис выиграл у Павла Котова на старте Мастерса в Шанхае
19-летний французский теннисист Артур Фис (АТР 44) выиграл стартовый матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).
В 1/64 финала Мастерса француз в двух сетах обыграл россиянина Павла Котова (АТР 103) со счетом 2:0 (6:1, 6:4).
После завершения поединка Артур написал на камере:
«Moving like Monfils».
Фис вспомнил мужа украинской теннисистки Элины Свитолиной француза Гаэля Монфиса, с которым они вместе выступали за команду Европы на Кубке Лэйвера 2023.
Во 2-м раунде турнира в Шанхае Артур Фис сыграет против 24-го сеяного Алехандро Давидовича Фокины.
ВИДЕО. MonFils. Француз обыграл россиянина и вспомнил мужа Свитолиной
Looks like Mon(Fils) has a fan 😏 @Gael_Monfils #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/WUXs2NUpZE— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2023
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