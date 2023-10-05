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  4. ВИДЕО. MonFils. Француз обыграл россиянина и вспомнил мужа Свитолиной
ATP
05 октября 2023, 16:19 |
560
0

ВИДЕО. MonFils. Француз обыграл россиянина и вспомнил мужа Свитолиной

Артур Фис выиграл у Павла Котова на старте Мастерса в Шанхае

05 октября 2023, 16:19 |
560
0
ВИДЕО. MonFils. Француз обыграл россиянина и вспомнил мужа Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис и Гаэль Монфис

19-летний французский теннисист Артур Фис (АТР 44) выиграл стартовый матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/64 финала Мастерса француз в двух сетах обыграл россиянина Павла Котова (АТР 103) со счетом 2:0 (6:1, 6:4).

После завершения поединка Артур написал на камере:

«Moving like Monfils».

Фис вспомнил мужа украинской теннисистки Элины Свитолиной француза Гаэля Монфиса, с которым они вместе выступали за команду Европы на Кубке Лэйвера 2023.

Во 2-м раунде турнира в Шанхае Артур Фис сыграет против 24-го сеяного Алехандро Давидовича Фокины.

ВИДЕО. MonFils. Француз обыграл россиянина и вспомнил мужа Свитолиной

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Артур Фис Павел Котов ATP Шанхай видео
Источник Sport.ua
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