Боруссия Дортмунд продлила контракт с лидером

Швейцарский вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Прошедшее соглашение 25-летнего голкипера действовало до конца сезона 2025/2026. Чтобы наградить Грегора за качественную игру и любовь к клубу, «Боруссия» предложила ему продлить контракт до лета 2028 года. Игрок охотно согласился, ведь пока не видит себя в другой команде.

В этом сезоне Грегор Кобель провел 9 матчей за «шмелей», в которых пропустил 9 голов. Трижды ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

