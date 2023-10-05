Боруссия Дортмунд продлила контракт с лидером
Грегор Кобель подписал новое долгосрочное соглашение
Швейцарский вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.
Прошедшее соглашение 25-летнего голкипера действовало до конца сезона 2025/2026. Чтобы наградить Грегора за качественную игру и любовь к клубу, «Боруссия» предложила ему продлить контракт до лета 2028 года. Игрок охотно согласился, ведь пока не видит себя в другой команде.
В этом сезоне Грегор Кобель провел 9 матчей за «шмелей», в которых пропустил 9 голов. Трижды ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
He's a Keeper 🖤💛— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 5, 2023
Gregor Kobel has extended his contract through the 2028 season ✍️ pic.twitter.com/bbObXaZYr3
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