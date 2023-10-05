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Германия
05 октября 2023, 15:12 | Обновлено 05 октября 2023, 15:21
168
0

Боруссия Дортмунд продлила контракт с лидером

Грегор Кобель подписал новое долгосрочное соглашение

05 октября 2023, 15:12 | Обновлено 05 октября 2023, 15:21
168
0
Боруссия Дортмунд продлила контракт с лидером
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегор Кобель

Швейцарский вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Прошедшее соглашение 25-летнего голкипера действовало до конца сезона 2025/2026. Чтобы наградить Грегора за качественную игру и любовь к клубу, «Боруссия» предложила ему продлить контракт до лета 2028 года. Игрок охотно согласился, ведь пока не видит себя в другой команде.

В этом сезоне Грегор Кобель провел 9 матчей за «шмелей», в которых пропустил 9 голов. Трижды ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Боруссия Дортмунд продление контракта Фабрицио Романо Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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