Манчестер Юнайтед намерен сохранить Пельистри

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен сохранить в команде форварда Факундо Пельистри, сообщает Фабрицио Романо.

Продление контракта с 21-летнем уругвайцем «Манчестер Юнайтед» рассматривает, как приоритетную задачу. Текущее соглашение с Пельистри рассчитано до июня 2025 года, а переговоры по новому долгосрочному контракту, которые длились все лето, в ближайшее время выйдут на завершающую стадию.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри сыграл два матча, а за прошлый сезон – 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также в прошлом сезоне уругваец сыграл один матч за молодежный состав клуба.

Understand Manchester United now consider Facundo Pellistri's new deal one of the priorities as talks already took place in April and during the summer 🔴🇺🇾



Pellistri, under contract until June 2025; talks over new long term deal are set to advance soon. pic.twitter.com/HE9VguwoUZ