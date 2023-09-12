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Англия
12 сентября 2023, 12:55 | Обновлено 12 сентября 2023, 13:12
163
0

Манчестер Юнайтед намерен сохранить Пельистри

«МЮ» считает подписание нового контракта с Факундо Пельистри приоритетом

12 сентября 2023, 12:55 | Обновлено 12 сентября 2023, 13:12
163
0
Манчестер Юнайтед намерен сохранить Пельистри
Twitter (Фабриціо Романо). Факундо Пельистри

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен сохранить в команде форварда Факундо Пельистри, сообщает Фабрицио Романо.

Продление контракта с 21-летнем уругвайцем «Манчестер Юнайтед» рассматривает, как приоритетную задачу. Текущее соглашение с Пельистри рассчитано до июня 2025 года, а переговоры по новому долгосрочному контракту, которые длились все лето, в ближайшее время выйдут на завершающую стадию.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри сыграл два матча, а за прошлый сезон – 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также в прошлом сезоне уругваец сыграл один матч за молодежный состав клуба.

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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