Манчестер Юнайтед намерен сохранить Пельистри

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен сохранить в команде форварда Факундо Пельистри, сообщает Фабрицио Романо.

Продление контракта с 21-летнем уругвайцем «Манчестер Юнайтед» рассматривает, как приоритетную задачу. Текущее соглашение с Пельистри рассчитано до июня 2025 года, а переговоры по новому долгосрочному контракту, которые длились все лето, в ближайшее время выйдут на завершающую стадию.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри сыграл два матча, а за прошлый сезон – 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также в прошлом сезоне уругваец сыграл один матч за молодежный состав клуба.