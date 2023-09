Фулхэм арендовал защитника Милана

Левый защитник итальянского «Милана» Фоде Балло-Туре продолжит карьеру в английском «Фулхэме», сообщает Фабрицио Романо.

Клубы согласовали аренду 26-летнего сенегальца на один сезон. Сделка не предусматривает возможности выкупа, «Фулхэм» покроет 100% зарплаты Балло-Туре.

В нынешнем сезоне в составе «Милана» Фоде Балло-Туре не играл, а в прошлом сезоне сыграл 14 матчей и забил один гол.

Fodé Ballo Touré has formally completed his move to Fulham from AC Milan today in London — here with his agent ⚪️⚫️



Loan deal, no buy option. Fulham will cover 100% of the salary from AC Milan. pic.twitter.com/ZVGeeefhUt