Милан оформил аренду экс-нападающего Реала

Сербский нападающий «Фиорентины» Лука Йович вскоре перейдет в «Милан», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Миланский гранд возьмет экс-нападающий мадридского «Реала» в сезонную аренду. Интересно, что клуб не заплатит за это соглашение ни копейки – переход абсолютно бесплатный.

В прошлом сезоне Лука Йович отыграл 50 матчей за «Фиорентину», в которых забил 13 голов и отдал 5 ассистов. 25-летний серб был одним из лучших бомбардиров розыгрыша Лиги конференций, а его команда дошла до финала турнира, но завоевала лишь серебряные медали.

Luka Jović to AC Milan, here we go! Deal agreed on free loan, no fee and he’s just joining until June from Fiorentina 🔴⚫️ #DeadlineDay



🔴🌳 Meanwhile, Nottingham Forest are closing in on Divock Origi deal from AC Milan on loan, same formula. pic.twitter.com/9nG5mxjtDZ