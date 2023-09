Бавария намерена арендовать защитника Челси

Немецкая «Бавария» продолжает переговоры по поводу защитника английского «Челси» Трево Чалобы, сообщает Фабрицио Романо.

Мюнхенский клуб сделал предложение по поводу аренды 24-летнего Чалобы. Переговоры между клубами продолжаются и «Бавария» уверена в их успехе.

В нынешнем сезоне в составе «Челси» Трево Чалоба не играл, а за прошлый сезон сыграл 37 матчей за первую команду и один — за команду U-21.

