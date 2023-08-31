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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд – лучший игрок сезона 2022/23 по версии УЕФА
Англия
31 августа 2023, 20:36 |
361
1

ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд – лучший игрок сезона 2022/23 по версии УЕФА

Норвежец обошел Месси и Де Брюйне

31 августа 2023, 20:36 |
361
1
ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд – лучший игрок сезона 2022/23 по версии УЕФА
УЕФА. Эрлинг Холанд

УЕФА определила лучшего игрока сезона 2022/23. Им стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Со своим клубом в прошлом сезоне он выиграл требл: чемпионат Англии, Кубок Англии и главный клубный турнир УЕФА – Лигу Чемпионов.

На индивидуальном уровне в сезоне 2022/23 у 23-летнего норвежца тоже все отлично. Он забил 52 гола и отдал 9 ассистов в 53 матчах на клубном уровне, став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Английской Премьер-лиги.

На награду также претендовали вингер «Интер Майами» Лионель Месси и партнер Холанда по «Ман Сити» Кевин Де Брюйне.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити УЕФА
Источник УЕФА
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OKs100
Заслуженно. В будущем он станет рекордсменом по титулам "Игрок года".
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