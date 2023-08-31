ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд – лучший игрок сезона 2022/23 по версии УЕФА
Норвежец обошел Месси и Де Брюйне
УЕФА определила лучшего игрока сезона 2022/23. Им стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Со своим клубом в прошлом сезоне он выиграл требл: чемпионат Англии, Кубок Англии и главный клубный турнир УЕФА – Лигу Чемпионов.
На индивидуальном уровне в сезоне 2022/23 у 23-летнего норвежца тоже все отлично. Он забил 52 гола и отдал 9 ассистов в 53 матчах на клубном уровне, став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Английской Премьер-лиги.
На награду также претендовали вингер «Интер Майами» Лионель Месси и партнер Холанда по «Ман Сити» Кевин Де Брюйне.
🥇 The 2022/23 UEFA Men's Player of the Year is ERLING HAALAND!— UEFA (@UEFA) August 31, 2023
Goal after goal was followed by medal after medal as the Norwegian striker and his team-mates swept all before them in his debut season in England.
Congratulations, @ErlingHaaland!#UEFAawards pic.twitter.com/8zCSDY5QAw
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