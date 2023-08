ВИДЕО. Затаила обиду. Ястремская не пожала руку Бушар после игры на US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США, в трех партиях переиграла Эжени Бушар из Канады.

После завершения матча украинка не стала жать руку сопернице, а сразу пошла к судье на вышке.

Отметим, что 27 апреля Бушар в первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде обыграла Ястремскую в трех сетах и опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Даяна использует допинг. Позже канадка извинилась, но, как видим, украинка затаила обиду.

В прошлом году Даяна Ястремская была оправдана после положительной допинг-пробы.

Видео момента

DAYANA IS BACKKKK

and the no handshake didn’t surprise me at all pic.twitter.com/45C3rdZTaF