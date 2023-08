Не прошло и года: Алексис Санчес вернется в Интер

34-летний чилийский нападающий Алексис Санчес подпишет контракт с миланским «Интером», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее о переговорах с ним на пресс-конференции рассказывал генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.

Чилиец подпишет краткосрочное соглашение уже в ближайшие дни. Все это время он ждал только контакта с «Интером».

Алексис Санчес уже выступал за «Интер» с 2019 года, но в 2022 году, когда его контракт закончился, он перебрался в «Марсель». За провансальский клуб он сыграл 44 матча, в которых забил 18 голов и отдал 3 ассиста.

Alexis Sánchez to Inter, here we go! He’s back on free transfer after spending one year at OM — agreement reached and medical booked on Friday ⚫️🔵🇨🇱



Sánchez will sign short term deal in the next days as he was waiting for Inter.



He’s set to replace Joaquín Correa who joins OM. pic.twitter.com/JMn211pGlT