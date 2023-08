Ман Сити серьезно нацелился на 100-миллионного игрока

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу 25-летнего Лукаса Пакета. «Молотобойцы» установили на него ценник в размере 100 миллионов евро.

«Горожане» долго интересуются бразильцем, но серьезная травма Кевина де Брюйне заставила их активно действовать. Сообщается, что Пакета уже согласовал с Манчестер Сити шестилетний контракт и будет настаивать на своем трансфере.

«Вест Хэм» приобрел атакующего полузащитника лишь год назад, заплатив «Лиону» 60 миллионов евро. Он провел за клуб 42 игры, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

It has been claimed that Paqueta has already agreed personal terms with City on a six-year contract.#TelegraphFootball | #ManCity