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  4. Ман Сити серьезно нацелился на 100-миллионного игрока
Англия
17 августа 2023, 13:44 |
1853
0

Ман Сити серьезно нацелился на 100-миллионного игрока

Лукас Пакета привлек к себе большое внимание «горожанам»

17 августа 2023, 13:44 |
1853
0
Ман Сити серьезно нацелился на 100-миллионного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу 25-летнего Лукаса Пакета. «Молотобойцы» установили на него ценник в размере 100 миллионов евро.

«Горожане» долго интересуются бразильцем, но серьезная травма Кевина де Брюйне заставила их активно действовать. Сообщается, что Пакета уже согласовал с Манчестер Сити шестилетний контракт и будет настаивать на своем трансфере.

«Вест Хэм» приобрел атакующего полузащитника лишь год назад, заплатив «Лиону» 60 миллионов евро. Он провел за клуб 42 игры, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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Лукас Пакета Манчестер Сити Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ
Источник The Telegraph
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