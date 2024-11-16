Чемпионат мира16 ноября 2024, 08:08 |
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Перу – Чили – 0:0. Фанаты голов не увидели. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура квалификации чемпионата мира
16 ноября 2024, 08:08 |
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16 ноября сборная Перу на своем поле принимала национальную команду Чили в рамках 11 тура квалификации чемпионата мира.
В результаты матч закончился безголевой ничьей – 0:0.
Сборная Чили осталась на последней строчке таблицы (шесть очков). Перу расположились на одну позицию выше – девятое место и семь баллов в активе.
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Квалификация ЧС-2026. Южная Америка. 11-й тур, 16 ноября
Перу – Чили – 0:0
Видеообзор матча
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