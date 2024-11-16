16 ноября сборная Перу на своем поле принимала национальную команду Чили в рамках 11 тура квалификации чемпионата мира.

В результаты матч закончился безголевой ничьей – 0:0.

Сборная Чили осталась на последней строчке таблицы (шесть очков). Перу расположились на одну позицию выше – девятое место и семь баллов в активе.

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Квалификация ЧС-2026. Южная Америка. 11-й тур, 16 ноября

Перу – Чили – 0:0

Видеообзор матча