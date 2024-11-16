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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Перу
16.11.2024 03:30 – FT 0 : 0
Чили
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Чемпионат мира
16 ноября 2024, 08:08 |
8
0

Перу – Чили – 0:0. Фанаты голов не увидели. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура квалификации чемпионата мира

16 ноября 2024, 08:08 |
8
0
Перу – Чили – 0:0. Фанаты голов не увидели. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября сборная Перу на своем поле принимала национальную команду Чили в рамках 11 тура квалификации чемпионата мира.

В результаты матч закончился безголевой ничьей – 0:0.

Сборная Чили осталась на последней строчке таблицы (шесть очков). Перу расположились на одну позицию выше – девятое место и семь баллов в активе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Квалификация ЧС-2026. Южная Америка. 11-й тур, 16 ноября

Перу – Чили – 0:0

Видеообзор матча

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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