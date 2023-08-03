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03 августа 2023, 08:45 | Обновлено 03 августа 2023, 08:59
2316
0

Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной

Главные новости за 2 августа на Sport.ua

03 августа 2023, 08:45 | Обновлено 03 августа 2023, 08:59
2316
0
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
UPL TV

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 2 августа.

1A. Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Ровенский клуб отобрал очки у чемпиона

1B. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко забит по правилам. Хотя и курьезный»
Главный тренер «Шахтера» резюмировал игру 2-го тура УПЛ против «Вереса»

1C. ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
В матче 2-го тура УПЛ между «Вересом» и «Шахтером» зафиксировано ничью

2A. Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр
2–3 августа определяются 16 участников следующего раунда турнира

2B. Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Команда Мирона Маркевича проиграла «Прикарпатью»

3A. 8–0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Элина пробилась в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне

3B. Байндл на отказе Нимайер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Праге
Теннисистка из Германии не смогла доиграть встречу второго раунда

4A. Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3
Владислав Кочергин с польским «Ракувом» пробился в 3-й раунд квалификации

4B. Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1
Второй по силе еврокубковый турнир стартует с матчей 3-го раунда квалификации

5A. Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
На гол немцев в исполнении Мариуса Вольфа ответил Мейсон Берстоу для синих

5B. ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
Сергей Кривцов провел на поле весь матч и помог команде выйти в 1/8 финала

6. СКРИПНИК: «Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала»
Главный тренер «Ворсклы» дал пресс-конференцию перед игрой против «Дилы»

7A. Конкурент для Интера. Бенфика начала общение с Шахтером по Трубину
Португальский клуб вернулся к кандидатуре украинского голкипера

7B. Источник: Бенфика вскоре проведет переговоры с Шахтером по Трубину
Португальский клуб проявляет интерес к приобретению украинского голкипера

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
Легендарный вратарь попрощался с болельщиками

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Иван Желизко продолжит карьеру в польском клубе
22-летний опорный полузащитник подписал контракт с «Лехией» на 4 сезона

9A. ФОТО. И снова девочка. Зинченко стал папой во второй раз
В семье Влады и Александра родился второй ребенок

9B. ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
The Athletic опубликовал большое интервью Александра Зинченко о войне в Украине

10A. Шевченко & Co. Самые дорогие покупки Моуриньо в топ-клубах, где он работал
Португальца принято считать одним из главных транжир на трансферном рынке

10B. Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ
Вспоминаем юных дарований отечественного футбола в сезоне 2012/13

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Источник Sport.ua
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