Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3

Вечером 2 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Украинский голкипер Максим Коваль пропустил 4 мяча, и его команда Шериф из Молдовы в дополнительное время уступила Маккаби из Хайфы (1:4).

Клуб из Тирасполя продолжит выступления в Лиге Европы, где в Q3 встретится с БАТЭ из беларуси (10 и 17 августа).

Польский «Ракув» пробился в 3-й раунд, сыграв вничью с «Карабахом» из Азербайджана (1:1).

Украинец Владислав Кочергин вышел на поле на 61-й минуте. Далее вышел польский клуб, благодаря победе в первой игре (3:2).

В 3-м раунде квалификации ЛЧ польский «Ракув» сыграет против «Ариса» из Лимасола (Кипр), матчи Q3 пройдут 8/9 и 16 августа.

Лига чемпионов 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 2 августа

Астана (Казахстан) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:2, первый матч – 0:4

Карабах (Азребайджан) – Ракув (Польша) – 1:1, первый матч – 2:3

Генк (Бельгия) – Серветт (Швейцария) – 2:2 (пен. 1:4), первый матч – 1:1

Маккаби Хайфа (Израиль) – Шериф (Молдова) – 4:1 (д.в.), первый матч – 0:1

Мольде (Норвегия) – ХИК (Финляндия) – 2:0, первый матч – 0:1

Хеккен (Швеция) – КИ Клаксвик (Фареры) – 3:3 (пен. 3:4), первый матч – 0:0

Копенгаген (Дания) – Брейдаблик (Исландия) – 6:3, первый матч – 2:0

Галатасарай (Турция) – Жальгирис (Литва) – 1:0, первый матч – 2:2

Итоги 2-го раунда квалификации ЛЧ

Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ