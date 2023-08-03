Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3
Владислав Кочергин с польским «Ракувом» пробился в 3-й раунд квалификации
Вечером 2 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Украинский голкипер Максим Коваль пропустил 4 мяча, и его команда Шериф из Молдовы в дополнительное время уступила Маккаби из Хайфы (1:4).
Клуб из Тирасполя продолжит выступления в Лиге Европы, где в Q3 встретится с БАТЭ из беларуси (10 и 17 августа).
Польский «Ракув» пробился в 3-й раунд, сыграв вничью с «Карабахом» из Азербайджана (1:1).
Украинец Владислав Кочергин вышел на поле на 61-й минуте. Далее вышел польский клуб, благодаря победе в первой игре (3:2).
В 3-м раунде квалификации ЛЧ польский «Ракув» сыграет против «Ариса» из Лимасола (Кипр), матчи Q3 пройдут 8/9 и 16 августа.
Лига чемпионов 2023/24
2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 2 августа
Астана (Казахстан) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:2, первый матч – 0:4
Карабах (Азребайджан) – Ракув (Польша) – 1:1, первый матч – 2:3
Генк (Бельгия) – Серветт (Швейцария) – 2:2 (пен. 1:4), первый матч – 1:1
Маккаби Хайфа (Израиль) – Шериф (Молдова) – 4:1 (д.в.), первый матч – 0:1
Мольде (Норвегия) – ХИК (Финляндия) – 2:0, первый матч – 0:1
Хеккен (Швеция) – КИ Клаксвик (Фареры) – 3:3 (пен. 3:4), первый матч – 0:0
Копенгаген (Дания) – Брейдаблик (Исландия) – 6:3, первый матч – 2:0
Галатасарай (Турция) – Жальгирис (Литва) – 1:0, первый матч – 2:2
Итоги 2-го раунда квалификации ЛЧ
Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ
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