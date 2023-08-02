Победа Кочергина. Ракув пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Пройдя «Карабах», польская команда сыграет против «Ариса» из Лимасола
Польский «Ракув» пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
В ответном матче 2-го раунда «Ракув» сыграл вничью с «Карабахом» из Азербайджана (1:1).
Украинский форвард польской команды Владислав Кочергин вышел на поле на 61-й минуте игры при счете 1:1.
В следующий этап вышел именно польский клуб, благодаря победе в первой игре (3:2).
В 3-м раунде квалификации ЛЧ польский «Ракув» сыграет против «Ариса» из Лимасола (Кипр), матчи пройдут 8/9 и 16 августа.
Лига чемпионов
2-й раунд квалификации. Ответный матч 2 августа
Карабах (Азербайджан) – Ракув (Польща) – 1:1 (первый матч – 2:3)
Голы: Джиджа, 60 – Тудор, 52.
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