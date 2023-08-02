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02.08.2023 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 1 : 1
Ракув Проходит дальше
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Лига чемпионов
02 августа 2023, 23:12 | Обновлено 02 августа 2023, 23:19
137
0

Победа Кочергина. Ракув пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Пройдя «Карабах», польская команда сыграет против «Ариса» из Лимасола

02 августа 2023, 23:12 | Обновлено 02 августа 2023, 23:19
137
0
Победа Кочергина. Ракув пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Польский «Ракув» пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

В ответном матче 2-го раунда «Ракув» сыграл вничью с «Карабахом» из Азербайджана (1:1).

Украинский форвард польской команды Владислав Кочергин вышел на поле на 61-й минуте игры при счете 1:1.

В следующий этап вышел именно польский клуб, благодаря победе в первой игре (3:2).

В 3-м раунде квалификации ЛЧ польский «Ракув» сыграет против «Ариса» из Лимасола (Кипр), матчи пройдут 8/9 и 16 августа.

Лига чемпионов

2-й раунд квалификации. Ответный матч 2 августа

Карабах (Азербайджан) – Ракув (Польща) – 1:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Джиджа, 60 – Тудор, 52.

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Лига чемпионов Ракув Владислав Кочергин Карабах Агдам Арис Лимасол
Источник Sport.ua
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