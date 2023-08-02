2 августа на «Азерсан Арена» пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Карабах встретится с Ракувом. Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Карабах

Клуб в сезоне 2020/2021 откатывалась на 2-е место в национальном первенстве. Но 7 раз до этого скакуны стабильно брали чемпионство. Да и потом успели и вернуть себе титул, и защитить его прошлой весной. Ну, а в еврокубках азербайджанцы уже создали себе неплохую репутацию. Правда, в основной раунд Лиги чемпионов пробивалась команда только однажды, в 2017-м году. А так в квалификации рано или поздно вылетали, проявляла себя в других турнирах. Так, в прошлом сезоне подопечные Гурбанова были 3-ми в группе Лиги Европы и вылетали в плей-офф Лиги конференций от Гента по пенальти. Новый цикл начинали с Линкольн Ред Импс, и, пропустив первыми в Гибралтаре, в итоге выиграли оба поединка - 2-1 в гостях, 4-0 дома. В Польше получилось неожиданно ярко: отыгрались с 0-2, но пропустили в самой конковке решающий.

Ракув

Команда долгое время откровенно прозябала. Но сейчас вот уже 3 сезона кряду получается добиваться трофеев в каждом сезоне. Для начала медальоны, что в 2021-м, что в 2022-м, выигрывали кубок с Суперкубков, параллельно финишируя на 2-м месте в Экстраклассе. И, наконец, прошлый сезон принес красно-синим историческое, первое чемпионство (примечательно, что при этом уступили кубковый финал). Параллельно клуб дважды стартовал в Лиге конференций - оба случая приносили проход 2-х противников, вылетая от Гента (2021) и пражской Славии (2022), причем и с бельгийцами, и с чехами побеждали дома. В Лиге чемпионов дебютировали в июле победами над Флорой (1-0 дома и 3-0 на выезде). С азербайджанцами дома вели 2-0, но позволили сравнять. Благо, что получилось оформить 3-2, и в Баку можно пробовать играть на ничью.

Статистика личных встреч

Впервые стороны сыграли в начале этого года, в товарищеском формате - тогда Ракув разгромил Карабах 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш скакунов. Карабах хорош дома, так что ждем их победу в основное время (коэффициент - 1,99).