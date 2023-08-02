Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ

Полномасштабная фаза российско-украинской войны, начавшаяся 24 февраля 2022 года, больно и сильно ударила по отечественному футболу. Сейчас командам приходится прерывать матчи, когда звучат сигналы воздушной тревоги, на трибуны не допускаются зрители, а многие серьезные футболисты решили покинуть украинскую Премьер-лигу после начала варварской войны, цинично развязанной россией.

Впрочем, назло врагу и благодаря ВСУ, футбол в Украине не прекратил существование, а буквально в минувшем месяце был завершен сезон-2022/23 во всех трех профессиональных отечественных лигах, а сейчас команды вышли на старт уже в рамках чемпионатов-2023/24.

Но сегодня мы предлагаем вспомнить последний довоенный сезон украинской Премьер-лиги, который был разыгран в период с июля 2012 по май 2013 годов. А конкретнее – десятерых самых молодых дебютантов того чемпионата, о чьей карьерной судьбе за минувшие десять лет вкратце и поговорим прямо сейчас…

Евгений Трояновский

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 19 лет 3 месяца и 25 дней

Команда: «Металлург» Донецк

Дальнейшая карьера: «Сталь» Алчевск, «Чихура» (Грузия), «Динамо-2» Киев, «Полтава», «Олимпик» Донецк, «Авангард» Краматорск, «Металлург» Запорожье, «Полесье», «Висла» Сандомир (Польша)

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 14/0

УПЛ. Евгений Трояновский

Фланговый полузащитник Евгений Трояновский начинал заниматься футболом в академии «Динамо», но затем перебрался в донецкий «Металлург», где ему и предоставили возможность в 19-летнем возрасте дебютировать в украинской Премьер-лиге. Первый матч на элитарном уровне Трояновский провел 27 октября 2012 года против «Ворсклы» (0:0) в Донецке – тогдашний наставник дончан Юрий Максимов выпустил молодого хавбека на замену на 81-й минуте вместо Геворга Газаряна.

Всего в УПЛ Трояновский сыграл 9 матчей за «Металлург», который летом 2015-го прекратил существование, а хавбек перебрался в «Динамо-2». Впоследствии вернуться на высший уровень хавбеку удалось лишь в «Олимпике», где Евгению выпала возможность сыграть еще 5 поединков в УПЛ, но в целом этот футболист куда больше запомнился тем болельщикам, которые активно следят за Первой лигой.

В настоящий момент Трояновскому 30 лет, и с начала нынешнего года хавбек пребывает в статусе свободного агента. Его крайним клубом в карьере была польская «Висла» из Сандомира, выступающая в четвертом дивизионе профессиональных лиг тамошнего футбола.

Владислав Павленко

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 18 лет 10 месяцев и 26 дней

Команда: «Таврия» Симферополь

Дальнейшая карьера: «Говерла», «витебск» (беларусь), «Навбахор», «Машал», «Обод» (все – Узбекистан), «Никополь», «Алга» (Кыргызстан), «Ужгород», «Арагац» (Армения), «Сперанца» Ниспорены (Молдова), «Любомир», «Рубикон», «Звягель»

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 35/0

ФК Таврия. Владислав Павленко

Центральный полузащитник Владислав Павленко начинал играть в футбол в родном Никополе, однако на профессиональный уровень вышел в «Таврии», в рядах которой 3 марта 2013 года и дебютировал в украинской Премьер-лиге. В домашнем поединке против «Карпат» тогдашний наставник симферопольцев Олег Лужный рискнул выпустить молодого Павленко в стартовом составе, однако уже на 51-й минуте заменил Владислава на Юрия Габовду. Тот поединок, к слову, «Таврия» проиграла со счетом 0:2, который сформировался еще к исходу первого тайма.

Впоследствии Павленко провел еще 34 матча в УПЛ – 30 за «Таврию» и 4 за «Говерлу». После лета 2014-го хавбек больше не играл в элитарном дивизионе отечественного футбола. Сперва он отбыл в беларусь (в начале 2015 года), затем несколько лет провел в Узбекистане, после чего уровень следующих команд в карьере Владислава был крайне далек от УПЛ.

Крайней командой в карьере 29-летнего Павленко является «Звягель», за который он выступал с марта нынешнего года. В начале июля стало известно, что Павленко покинул ряды коллектива из Житомирщины и, как ожидается, продолжит карьеру в чемпионате Сумской области.

Гаэтано Монакелло

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 18 лет 7 месяцев и 2 дня

Команда: «Металлург» Донецк

Дальнейшая карьера: «Олимпиакос» Никосия (Кипр), «Монако», «Серкль Брюгге» (Бельгия), «Эрготелис» (Греция), «Виртус Ланчано», «Аталанта», «Бари», «Тернана», «Палермо», «Асколи», «Пескара», «Порденоне», «Венеция», «Модена», «Мантова» (все – Италия)

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 4/0

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэтано Монакелло

Воспитанник академии миланского «Интера» Гаэтано Монакелло, действующий на позиции центрфорварда, объявился в донецком «Металлурге», когда ему было лишь 18 лет. Приезд молодого итальянца из стана «нерадзурри» в отнюдь не гранд УПЛ был с интересом воспринят среди отечественных журналистов и болельщиков, но в целом Монакелло не смог оправдать ожиданий.

В УПЛ Гаэтано дебютировал 5 октября 2012 года в матче против «Кривбасса», который очень легко складывался для донецкого «Металлурга». К 81-й минуте, когда на поле объявился Монакелло, заменивший болгарина Велизара Димитрова, счет был уже 5:2 в пользу дончан, а в компенсированное время «Металлург» усилиями Драмана Траоре забил еще и шестой гол. Однако итальянец до конца 2012 года сыграл еще в трех поединках чемпионата Украины, а уже в январе 2013-го свободным агентом отбыл на Кипр.

Раскрыться после отъезда из Украины Монакелло так нигде и не посчастливилось, хотя веру в него продемонстрировали в «Монако» и «Аталанте». Последняя длительное время отпускала Гаэтано по арендам, но… Более менее проявить себя Монакелло удалось уже после окончательного ухода из «Аталанты» – в рядах «Мантовы» он забил 11 мячей в 16 матчах сезона-2021/22, но, правда, лишь на уровне итальянской Серии С. Ныне Монакелло 29 лет, и он имеет контракт с «Мантовой» до лета 2024-го, хотя и не играет уже длительное время, пытаясь залечить травму после разрыва крестообразной связки колена.

Дмитрий Хлебас

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 18 лет 6 месяцев и 8 дней

Команда: «Динамо»

Дальнейшая карьера: «Говерла», «Ворскла», «динамо» минск (беларусь), «Десна», «Колос», «Ордабасы» (Казахстан), «Урарту» (Армения), «Кызылжар» (Казахстан)

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 118/31

Фото Александра Приходько. Дмитрий Хлебас (справа)

Воспитаннику «Динамо» Дмитрию Хлебасу посчастливилось провести первый матч в рядах «бело-синих» в рамках УПЛ под руководством легендарного экс-футболиста киевской команды Олега Блохина. Правда, дебют Хлебаса оказался неудачным, ведь «Динамо» 17 ноября 2012 года в Донецке проиграло «Металлургу» (0:1). Дмитрий вышел на поле на 67-й минуте вместо инертного испанца Марко Рубена, но исправить ситуацию к лучшему для столичной команды не смог.

Впоследствии Хлебас провел в УПЛ еще лишь один матч за «Динамо», в котором даже забил мяч, но основную массу поединков в элите украинского футбола Дмитрий провел в футболках «Говерлы», «Ворсклы» и «Десны», а также совсем чуть-чуть успел поиграть за «Колос». Летом 2021 года Хлебас покинул Украину, и с тех пор играет за рубежом.

В настоящий момент 29-летний форвард имеет контракт с казахстанским клубом «Кызылжар», в который перешел буквально несколько недель назад.

Виктор Хомченко

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 18 лет 4 месяца и 26 дней

Команда: «Волынь»

Дальнейшая карьера: «Карпаты», «Рух», «Авангард» Краматорск, «Горняк-Спорт», «Карпаты» Галич, «Ужгород», «Стар» Стараховице, «Космос» Новотанец (оба – Польша)

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 29/2

ФК Ужгород. Виктор Хомченко

Форвард Виктор Хомченко, который является воспитанником академии «Волыни», дебютировал в украинской Премьер-лиге, когда главным тренером луцкой команды являлся Анатолий Демьяненко. Этот специалист бросил в бой молодого футболиста 6 апреля 2013 года в выездном матче против «Металлиста» (0:1). Хомченко на 80-й минуте заменил боснийца Сашу Стевича, но помочь своей команде спасти матч не смог.

В следующий четырех сезонах Хомченко продолжал играть в УПЛ за «Волынь», хотя объявлялся на поле эпизодически, не являясь ключевым форвардом в команде. Затем недолго побыл в «Карпатах», после чего окончательно подался в Первую лигу, где поиграл за целый ряд коллективов.

В январе 2022 года Хомченко оказался в статусе свободного агента, в котором и встретил начало полномасштабной фазы российско-украинской войны. В апреле минувшего года перебрался в Польшу, где и выступает за малоизвестные низшелиговые команды. В настоящий момент Виктору 28 лет.

Денис Мирошниченко

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 18 лет 4 месяца и 20 дней

Команда: «Кривбасс»

Дальнейшая карьера: «Днепр», «Карпаты», «Александрия», «Днепр-1»

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 234/8

СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

Уроженец Кривого Рога Денис Мирошниченко, играющий на правом фланге обороны, в 18 лет сыграл свой первый матч в УПЛ в рядах команды из родного города. 3 марта 2013 года «Кривбасс» гостил у «Динамо», и к концовке поединка стало понятно, что криворожане могут увезти из Киеве одно очко. Тогдашний главный тренер «Кривбасса» Олег Таран на 76-й минуте провел тактическую замену с целью укрепления обороны, выпустив Мирошниченко вместо Майкла Бабатунде, а команда из Кривого Рога все-таки отстояла почетную ничью – 0:0.

После завершения того сезона «Кривбасс» из-за финансовых проблем был исключен из числа участников УПЛ, а Мирошниченко перешел в «Карпаты», где зарекомендовал себя очень эффективным и качественным исполнителем по меркам отечественного элитарного дивизиона. В 2019-м Денис свободным агентом перешел в «Александрию», где продолжил прогресс, регулярно появляясь на поле.

В начале июля нынешнего года 28-летнего Мирошниченко у «Александрии» выкупил «Днепр-1». По неофициальной информации сделка обошлась днепровскому клубу в 230 тысяч евро.

Богдан Сарнавский

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 18 лет 1 месяц и 1 день

Команда: «Арсенал» Киев

Дальнейшая карьера: «Шахтер», «уфа» (россия), «Ворскла», «Верес», «Львов», «Днепр-1», «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль), «Кривбасс»

Всего матчей за карьеру в УПЛ: 73

ФК Лехия Гданьск

Богдан Сарнавский, который родился и вырос в Киеве, начинал заниматься футболом в академии «Динамо», но после ухода оттуда оказался в столичном «Арсенале», который и предоставил юному голкиперу возможность дебютировать в украинской Премьер-лиге. Произошло это 2 марта 2013 года в выездном для «канониров» поединке против «Днепра». Сарнавский пропустил три мяча (от Зозули, Матеуса и Федецкого), а его команда уступила без вариантов – 0:3.

Впрочем, уже летом 2013-го перспективный Сарнавский оказался в «Шахтере», где неоднократно привлекался к тренировкам с первой командой и даже провел за нее 8 официальных поединков, став обладателем Кубка Украины в сезоне-2015/16. Впоследствии ненадолго ездил в чемпионат страны 404, а после возвращения играл в УПЛ за ряд команд, пока не оказался в Первой лиге в «Кривбассе», который арендовал его у «Днепра-1». После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Сарнавский на несколько месяцев съездил поиграть в Израиль за «Маккаби» из Тель-Авива, но когда футбол вернулся на украинские поля, подписал полноценный договор с «Кривбассом».

Отыграв 17 матчей в УПЛ-2022/23, Сарнавский летом нынешнего года покинул «Кривбасс», а недавно подписал контракт с «Лехией» из Гданьска.

Тарас Пучковский

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 18 лет и 22 дня

Команда: «Карпаты»

Дальнейшая карьера: «Верес», «Полтава», «Мерани» Мартвили (Грузия), «Оболонь-Бровар», «Калуш», ЛНЗ Черкассы, «Эпицентр», «Скала» Стрый

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 13/1

Footboom. Тарас Пучковский (справа)

Вингер Тарас Пучковский является воспитанником львовской школы футбола. Первый матч в УПЛ ему посчастливилось провести за «Карпаты» 14 сентября 2012 года, причем против отечественного гранда – «Динамо». В Киеве львовяне проиграли со счетом 1:3, а Пучковский, которого болгарский тренер Николай Костов неожиданно поставил в стартовом составе, был заменен на 55-й минуте на грузина Левана Кению.

Впоследствии в Премьер-лиге за «Карпаты» Пучковский сыграл еще 12 матчах в следующих двух сезонах, а затем играл в низших отечественных дивизионах и несколько месяцев провел в Грузии, выступая за «Мерани».

Летом нынешнего года 28-летний Пучковский на правах свободного агента перешел в «Скалу» из Стрыя, которая вернулась на профессиональный уровень и сезон-2023/24 проведет во Второй лиге.

Тарас Завийский

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 17 лет 11 месяцев и 3 дня

Команда: «Карпаты»

Дальнейшая карьера: «Львов», «Бухония» Флиден (Германия), «Николаев», «Олимпик» Донецк, «Десна», «Брук-Бет Термалица» (Польша)

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 64/6

ФК Десна. Тарас Завийский

Правый полузащитник Тарас Завийский прошел академию «Карпат», которые и предоставили ему возможность дебютировать в украинской Премьер-лиге. Знаменательное для хавбека событие произошло 15 марта 2013 года в Запорожье, где «Карпаты» сыграли вничью 1:1 с «Металлургом», а Завийский на 87-й минуте заменил Михаила Кополовца.

Основную же часть поединков в УПЛ Завийский провел в рядах «Олимпика» и «Десны», футболистом которой и являлся на момент начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Причем в команде Александра Рябоконя Тарасу весьма быстро удалось стать одним из лидеров коллектива и тех игроков, от качества выступлений и настроения которых зависит результат всего коллектива.

Летом минувшего года Завийский подписал контракт с польской «Брук-Бет Термалицей», за которую выступает и по нынешний момент. Трудовое соглашение 28-летнего полузащитника с клубом, играющим во втором по силе дивизионе польского профессионального футбола, действует до 30 июня 2024-го и содержит опцию пролонгации еще на один сезон.

Эдуард Соболь

Возраст на момент дебюта в УПЛ-2012/13: 17 лет 2 месяца и 24 дня

Команда: «Металлург» Запорожье

Дальнейшая карьера: «Шахтер», «Металлург» Донецк, «Металлист», «Заря», «Славия» Прага, «Яблонец» (оба – Чехия), «Брюгге» (Бельгия), «Страсбург» (Франция)

Всего матчей/голов за карьеру в УПЛ: 80/1

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Эдуард Соболь очень рано ворвался в элитарный дивизион украинского футбола. Всего в 17 с небольшим лет ему дали возможность дебютировать за родной запорожский «Металлург». 14 июля 2012 года Соболь вышел в стартовом составе своей команды на гостевой матч против «Зари» (0:2), а всего в том чемпионате провел 9 поединков. И пускай «Металлург» занял последнее место (что правда, так и не вылетел из-за снятия «Кривбасса»), зато Соболь попал «на карандаш» отпраздновавшему тогда очередное чемпионство «Шахтеру».

В стане «горняков» Соболь сыграл всего 16 поединков, так и не сумев стать ключевой фигурой для первой команды. Дончане несколько раз отдавали Эдуарда в аренду в заграничные клубы, пока наконец летом 2021 года контракт фулбека у них выкупил «Брюгге». Спустя полтора года бельгийский гранд продал украинца в «Страсбург» за 2,5 миллиона евро.

Ныне Соболю 28 лет и он продолжает играть во Франции за «Страсбург», в котором в новом сезоне много что должно измениться…