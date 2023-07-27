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Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 22:05 | Обновлено 27 июля 2023, 23:49
2884
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией

Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Польше

27 июля 2023, 22:05 | Обновлено 27 июля 2023, 23:49
2884
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией
ФК Лехия. Богдан Сарнавский

Польский футбольный клуб «Лехия» Гданьск официально объявил о подписании 28-летнего украинского голкипера Богдана Сарнавского.

Детали контракта не разглашаются. Богдан перешел в «Лехию» на правах свободного агента.

1 июля Сарнавский покинул «Кривбасс», за который выступал в прошлом сезоне, где провел 17 матчей, пропустил 23 мяча и отыграл 5 поединков на ноль.

Отметим, что в кампании УПЛ 2023/24 украинский кипер отбил 2 пенальти из 3, став лучшим антипенальтистом чемпионата. Всего за карьеру Богдан отразил 10 11-метровых из 21.

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Источник: экс-голкипер Шахтера, Днепра-1 и Кривбасса станет игроком Лехии
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трансферы свободный агент Лехия Гданьск Богдан Сарнавский трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог
Источник Sport.ua
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