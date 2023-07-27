ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией
Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Польше
Польский футбольный клуб «Лехия» Гданьск официально объявил о подписании 28-летнего украинского голкипера Богдана Сарнавского.
Детали контракта не разглашаются. Богдан перешел в «Лехию» на правах свободного агента.
1 июля Сарнавский покинул «Кривбасс», за который выступал в прошлом сезоне, где провел 17 матчей, пропустил 23 мяча и отыграл 5 поединков на ноль.
Отметим, что в кампании УПЛ 2023/24 украинский кипер отбил 2 пенальти из 3, став лучшим антипенальтистом чемпионата. Всего за карьеру Богдан отразил 10 11-метровых из 21.
🆕 Nowym bramkarzem naszego Klubu został Bogdana Sarnavskyi, który trafił do Lechii jako wolny zawodnik.— Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) July 27, 2023
Ukrainiec grał w zeszłym sezonie w Krywbasie Krzywy Róg, gdzie udowodnił, że jest jednym z najlepszych golkiperów ukraińskiej Premier Ligi.
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