ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией

Польский футбольный клуб «Лехия» Гданьск официально объявил о подписании 28-летнего украинского голкипера Богдана Сарнавского.

Детали контракта не разглашаются. Богдан перешел в «Лехию» на правах свободного агента.

1 июля Сарнавский покинул «Кривбасс», за который выступал в прошлом сезоне, где провел 17 матчей, пропустил 23 мяча и отыграл 5 поединков на ноль.

Отметим, что в кампании УПЛ 2023/24 украинский кипер отбил 2 пенальти из 3, став лучшим антипенальтистом чемпионата. Всего за карьеру Богдан отразил 10 11-метровых из 21.