Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2022/23 стал Богдан Сарнавский
Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 12:32 | Обновлено 15 июня 2023, 13:00
443
0

Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2022/23 стал Богдан Сарнавский

Голкипер «Кривбасса» выиграл 2 поединка один на один из 3-х

15 июня 2023, 12:32 | Обновлено 15 июня 2023, 13:00
443
0
Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2022/23 стал Богдан Сарнавский
ФК Кривбасс. Богдан Сарнавский

В УПЛ-2022/23 15 вратарям из 11 клубов 22 раза удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По 2 пенальтиийские дуэли выиграли 7 голкиперов. Евгений Волынец («Колос») и Даниил Ермолов («Металлист») – из 8, Олег Мозиль («Металлист 1925») и Дмитрий Ризнык («Ворскла») – из 6, Павел Исенко («Ворскла») и Дмитрий Непогодов («Черноморец») – из 5.

А главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал страж ворот «Кривбасса» Богдан Сарнавский, который вышел победителем в 2-х поединках один на один из 3-х. К слову, Сарнавский, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 21, вышел на 7-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов чемпионатов Украины. А вслед за ним разместился Дмитрий Ризнык, в чьем активе 9 сейвов из 22-х.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь

Клубы

ВР

ШТ

М

Всего

Удары

%

1.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,

9

0

10

19

56

33,9

Оболонь

2.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса, Нива В, Ильичевец,

13

2

3

18

68

26,5

Арсенал, Таврия, Заря

3.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо, Звезда, Металлург З,

13

1

2

16

46

34,8

Ильичевец

4.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия, Арсенал,

13

0

2

15

48

31,3

Металлург Д, Сталь Км, Рух

5.

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков, Ильичевец, Металлист

10

3

1

14

35

40,0

6.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист, Кривбасс

7

2

3

12

45

26,7

7.

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Львов,

9

0

1

10

21

47,6

Днепр-1, Кривбасс

8.

Дмитрий РИЗНЫК

Колос

8

1

-

9

22

40,9

9.

Виталий ПОСТРАНСКИЙ

Кривбасс, Ворскла, Волынь,

7

1

1

9

25

36,0

Металлург З, Таврия, Заря

10.

Николай МЕДИН

Днепр

5

1

3

9

28

32,1

11.

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

8

1

-

9

29

31,0

12.

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

5

0

4

9

30

30,0

13.

Владимир МАРЧУК

Карпаты, Волынь, Прикарпатье,

8

0

1

9

31

29,0

Звезда

14.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес, Металлист, Черноморец,

5

0

4

9

50

18,0

Ворскла, Металлург Д

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «То, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило»
Лучшим бомбардиром-пенальтистом УПЛ-2022/23 стал Артем Довбик
Десять главных открытий сезона УПЛ
цифры и факты итоги сезона УПЛ Богдан Сарнавский Кривбасс Кривой Рог
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
Бокс | 15 июня 2023, 10:32 2
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»

Джон Фьюри уверен, что бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе сорвался из-за украинца

ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
Футбол | 14 июня 2023, 23:59 10
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм

Из-за повреждений Валерий Бондарь и Александр Пихаленок не помогут сборной

Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Волейбол | 14.06.2023, 21:18
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
ЧУЛАНОВ: «Ярмоленко будет очень трудно отойти от дела всей своей жизни»
Футбол | 15.06.2023, 07:57
ЧУЛАНОВ: «Ярмоленко будет очень трудно отойти от дела всей своей жизни»
ЧУЛАНОВ: «Ярмоленко будет очень трудно отойти от дела всей своей жизни»
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
Футбол | 14.06.2023, 15:48
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 31
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
14.06.2023, 19:48 2
Футбол
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
14.06.2023, 15:50 8
Футбол
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
14.06.2023, 20:00 1
Волейбол
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
13.06.2023, 12:03 2
Футбол
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
14.06.2023, 06:05 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности