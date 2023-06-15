Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2022/23 стал Богдан Сарнавский
Голкипер «Кривбасса» выиграл 2 поединка один на один из 3-х
В УПЛ-2022/23 15 вратарям из 11 клубов 22 раза удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По 2 пенальтиийские дуэли выиграли 7 голкиперов. Евгений Волынец («Колос») и Даниил Ермолов («Металлист») – из 8, Олег Мозиль («Металлист 1925») и Дмитрий Ризнык («Ворскла») – из 6, Павел Исенко («Ворскла») и Дмитрий Непогодов («Черноморец») – из 5.
А главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал страж ворот «Кривбасса» Богдан Сарнавский, который вышел победителем в 2-х поединках один на один из 3-х. К слову, Сарнавский, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 21, вышел на 7-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов чемпионатов Украины. А вслед за ним разместился Дмитрий Ризнык, в чьем активе 9 сейвов из 22-х.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
ВР
|
ШТ
|
М
|
Всего
|
Удары
|
%
|
1.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,
|
9
|
0
|
10
|
19
|
56
|
33,9
|
|
|
Оболонь
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса, Нива В, Ильичевец,
|
13
|
2
|
3
|
18
|
68
|
26,5
|
|
|
Арсенал, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо, Звезда, Металлург З,
|
13
|
1
|
2
|
16
|
46
|
34,8
|
|
|
Ильичевец
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия, Арсенал,
|
13
|
0
|
2
|
15
|
48
|
31,3
|
|
|
Металлург Д, Сталь Км, Рух
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков, Ильичевец, Металлист
|
10
|
3
|
1
|
14
|
35
|
40,0
|
6.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист, Кривбасс
|
7
|
2
|
3
|
12
|
45
|
26,7
|
7.
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Львов,
|
9
|
0
|
1
|
10
|
21
|
47,6
|
|
|
Днепр-1, Кривбасс
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Колос
|
8
|
1
|
-
|
9
|
22
|
40,9
|
9.
|
Виталий ПОСТРАНСКИЙ
|
Кривбасс, Ворскла, Волынь,
|
7
|
1
|
1
|
9
|
25
|
36,0
|
|
|
Металлург З, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Николай МЕДИН
|
Днепр
|
5
|
1
|
3
|
9
|
28
|
32,1
|
11.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
8
|
1
|
-
|
9
|
29
|
31,0
|
12.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Шахтер
|
5
|
0
|
4
|
9
|
30
|
30,0
|
13.
|
Владимир МАРЧУК
|
Карпаты, Волынь, Прикарпатье,
|
8
|
0
|
1
|
9
|
31
|
29,0
|
|
|
Звезда
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес, Металлист, Черноморец,
|
5
|
0
|
4
|
9
|
50
|
18,0
|
|
|
Ворскла, Металлург Д
|
|
|
|
|
|
ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.
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