Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2022/23 стал Богдан Сарнавский

В УПЛ-2022/23 15 вратарям из 11 клубов 22 раза удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По 2 пенальтиийские дуэли выиграли 7 голкиперов. Евгений Волынец («Колос») и Даниил Ермолов («Металлист») – из 8, Олег Мозиль («Металлист 1925») и Дмитрий Ризнык («Ворскла») – из 6, Павел Исенко («Ворскла») и Дмитрий Непогодов («Черноморец») – из 5.

А главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал страж ворот «Кривбасса» Богдан Сарнавский, который вышел победителем в 2-х поединках один на один из 3-х. К слову, Сарнавский, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 21, вышел на 7-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов чемпионатов Украины. А вслед за ним разместился Дмитрий Ризнык, в чьем активе 9 сейвов из 22-х.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь Клубы ВР ШТ М Всего Удары % 1. Виталий РЕВА ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия, 9 0 10 19 56 33,9 Оболонь 2. Игорь ШУХОВЦЕВ Одесса, Нива В, Ильичевец, 13 2 3 18 68 26,5 Арсенал, Таврия, Заря 3. Андрей ГЛУЩЕНКО Торпедо, Звезда, Металлург З, 13 1 2 16 46 34,8 Ильичевец 4. Юрий ПАНЬКИВ Александрия, Арсенал, 13 0 2 15 48 31,3 Металлург Д, Сталь Км, Рух 5. Рустам ХУДЖАМОВ Харьков, Ильичевец, Металлист 10 3 1 14 35 40,0 6. Александр ГОРЯИНОВ Металлист, Кривбасс 7 2 3 12 45 26,7 7. Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал, Шахтер, Львов, 9 0 1 10 21 47,6 Днепр-1, Кривбасс 8. Дмитрий РИЗНЫК Колос 8 1 - 9 22 40,9 9. Виталий ПОСТРАНСКИЙ Кривбасс, Ворскла, Волынь, 7 1 1 9 25 36,0 Металлург З, Таврия, Заря 10. Николай МЕДИН Днепр 5 1 3 9 28 32,1 11. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 8 1 - 9 29 31,0 12. Дмитрий ШУТКОВ Шахтер 5 0 4 9 30 30,0 13. Владимир МАРЧУК Карпаты, Волынь, Прикарпатье, 8 0 1 9 31 29,0 Звезда 14. Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес, Металлист, Черноморец, 5 0 4 9 50 18,0 Ворскла, Металлург Д

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.