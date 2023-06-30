Хлебас перешел в Кызылжар

29-летний украинский нападающий Дмитрий Хлебас перешел в казахстанский «Кызылжар». Он уже добавлен в заявку клуба на сезон.

Напомним, Хлебас уже играл в чемпионате Казахстана. Во второй половине 2021 года он защищал цвета «Ордабасы» (9 игр в КПЛ — 1 забитый мяч и 1 голевая передача).

После отъезда из Шымкента украинец играл в Армении за «Урарту» (25 игр, 9 взятий чужих ворот и 2 ассиста в прошлом чемпионате страны). Transfermarkt оценивает Дмитрия в 250 тысяч евро.

В «Кызылжаре» рассчитывают, что Хлебас станет достойной заменой бразильцу Пернамбуко, который был лучшим бомбардиром клуба. К слову, Пернамбуко известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за ФК «Львов».