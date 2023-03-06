ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Львова перешел в клуб из Казахстана

24-летний левый вингер «Львова» Пернамбуко продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Бразилец включен в заявку на сезон клубом «Кызылжар», однако официально об условиях сделки стороны не сообщают.

По данным Transfermarkt, Пернамбуко перешел в «Кызылжар» свободным агентом, заключив соглашение до конца нынешнего года.

Во «Львове» Пернамбуко выступал с февраля 2019 года с перерывами на аренды в другие команды («Динамо» Тбилиси, «Буде-Глимт» и «Шериф»). Всего за львовскую команду сыграл 33 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами.