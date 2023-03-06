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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 21:26 |
196
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Львова перешел в клуб из Казахстана

Пернамбуко стал футболистом «Кызылжара»

06 марта 2023, 21:26 |
196
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Львова перешел в клуб из Казахстана
Instagram. Пернамбуко

24-летний левый вингер «Львова» Пернамбуко продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Бразилец включен в заявку на сезон клубом «Кызылжар», однако официально об условиях сделки стороны не сообщают.

По данным Transfermarkt, Пернамбуко перешел в «Кызылжар» свободным агентом, заключив соглашение до конца нынешнего года.

Во «Львове» Пернамбуко выступал с февраля 2019 года с перерывами на аренды в другие команды («Динамо» Тбилиси, «Буде-Глимт» и «Шериф»). Всего за львовскую команду сыграл 33 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами.

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Пернамбуко Львов трансферы УПЛ трансферы Кызылжар
Источник Sport.ua
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