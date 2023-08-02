ОФИЦИАЛЬНО. Иван Желизко продолжит карьеру в польском клубе

22-летний опорный полузащитник Иван Желизко перешел из латвийского клуба «Валмиера» в польскую «Лехию» из Гданьска.

Футболист продолжит карьеру в чемпионате Польши, несмотря на большой интерес со стороны других клубов.

Уроженец Львова подписал контракт с польским клуба на 4 сезона.

Президент «Лехии» Паоло Урфер прокомментировал трансфер так:

«Иван завоевал титул чемпиона Латвии в прошлом сезоне и входил в состав сборной Украины U-21, дошедшей до полуфинала на чемпионате Европы U-21.

Мы гордимся тем, что Иван будет играть в «Лехии» четыре сезона. Мы уверены, что он станет отличным дополнением к нашей команде. Его личность и лидерские качества станут ключом к нашему будущему успеху».

Ранее контракт с «Лехией» подписали голкипер Богдан Сарнавский и экс-лидер «Кривбасса» Рифет Капич.