ОФИЦИАЛЬНО. Иван Желизко продолжит карьеру в польском клубе
22-летний опорный полузащитник подписал контракт с «Лехией» на 4 сезона
22-летний опорный полузащитник Иван Желизко перешел из латвийского клуба «Валмиера» в польскую «Лехию» из Гданьска.
Футболист продолжит карьеру в чемпионате Польши, несмотря на большой интерес со стороны других клубов.
Уроженец Львова подписал контракт с польским клуба на 4 сезона.
Президент «Лехии» Паоло Урфер прокомментировал трансфер так:
«Иван завоевал титул чемпиона Латвии в прошлом сезоне и входил в состав сборной Украины U-21, дошедшей до полуфинала на чемпионате Европы U-21.
Мы гордимся тем, что Иван будет играть в «Лехии» четыре сезона. Мы уверены, что он станет отличным дополнением к нашей команде. Его личность и лидерские качества станут ключом к нашему будущему успеху».
Ранее контракт с «Лехией» подписали голкипер Богдан Сарнавский и экс-лидер «Кривбасса» Рифет Капич.
Kibice! Chcecie to usłyszeć! #LechiaTwojeMiejsce#NajlepszePrzedNami pic.twitter.com/UoV9NKOK1O— Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) August 2, 2023
𝐈𝐯𝐚𝐧 𝙕𝙝𝙚𝙡𝙞𝙯𝙠𝙤 dołącza do Lechii Gdańsk! Piłkarz podpisał kontrakt na 4 lata.— Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) August 2, 2023
Więcej informacji 🇺🇦 https://t.co/fUVikyizpx pic.twitter.com/yiP6EFDzjV
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