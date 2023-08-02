К Сарнавскому и Капичу. Хавбек сборной Украины U-21 перейдет в клуб Польши

22-летний полузащитник молодежной сборной Украины Иван Желизко перейдет в польскую «Лехию» из латвийской «Валмиеры».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, команда из Гданьска заинтересовалась игроком после матчей квалификации Лиги чемпионов («Валмиера» уступила «Олимпии» – 1:2, 1:2).

Желизко выступает за «Валмиеру» с 2021 года. За это время он провел 69 матчей и забил 6 голов.

Отметим, что ранее контракт с «Лехией» подписал голкипер Богдан Сарнавский и экс-лидер «Кривбасса» Рифет Капич.