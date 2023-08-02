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Кубок Украины
02 августа 2023, 14:59 | Обновлено 02 августа 2023, 15:00
619
0

Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр (обновляется)

2-3 августа определятся 16 участников следующего раунда турнира

02 августа 2023, 14:59 | Обновлено 02 августа 2023, 15:00
619
0
Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр (обновляется)
УАФ

2 августа состоятся 15 матчей второго предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2022/2023. 3-го числа будет сыграны еще одна встреча данной стадии турнира.

Победители матчей станут обладателями путевок в третий предварительный раунд. Базовая дата проведения встреч следующего этапа розыгрыша – 15 августа.

Кубок Украины. Второй предварительный раунд

2 августа

«Чернигов» Чернигов – «Левый Берег» Киев – 1:2

Голы: Койдан, 19 – Литовченко, 35, Вакуленко, 50

«Мариуполь» Мариуполь – «Васт» Николаев – 2:5

Голы: Студенко, 56, Ширяев, 80 – Батальский, 5, 28, 33, Литюк, 83 пенальти, Петровский, 89

14:00. «Дружба» Мировка – «Виктория» Сумы

15:00. «Звягель» Звягель – «Чайка» Петропавловская Борщаговка

15:00. «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Карпаты» Львов

16:00. «Горняк-Спорт» Горишние Плавни – «Полтава» Полтава

16:00. «Нива» Винница – «Агробизнес» Волочиск

16:00. «Скала 1911» Стрый – «Хуст» Хуст

16:00. ЮКСА Киев – «Нива» Бузовая

17:00. «Ингулец» Петрово – «Металлург» Запорожье

17:00. «Металлист» Харьков – «Эпицентр» Каменец-Подольский

17:00. «Подолье» Хмельницкий – «Нива» Тернополь

17:00. «Николаев» Николаев, Львовская обл. – «Буковина» Черновцы

17:00. «Кудривка» Кудривка – «Кремень» Кременчуг

«Тростянец» Тростянец – «Реал Фарма» Одесса – +:-

3 августа

«Локомотив» Киев – «Диназ» Вышгород

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Источник Sport.ua
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