Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр (обновляется)
2-3 августа определятся 16 участников следующего раунда турнира
2 августа состоятся 15 матчей второго предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2022/2023. 3-го числа будет сыграны еще одна встреча данной стадии турнира.
Победители матчей станут обладателями путевок в третий предварительный раунд. Базовая дата проведения встреч следующего этапа розыгрыша – 15 августа.
Кубок Украины. Второй предварительный раунд
2 августа
«Чернигов» Чернигов – «Левый Берег» Киев – 1:2
Голы: Койдан, 19 – Литовченко, 35, Вакуленко, 50
«Мариуполь» Мариуполь – «Васт» Николаев – 2:5
Голы: Студенко, 56, Ширяев, 80 – Батальский, 5, 28, 33, Литюк, 83 пенальти, Петровский, 89
14:00. «Дружба» Мировка – «Виктория» Сумы
15:00. «Звягель» Звягель – «Чайка» Петропавловская Борщаговка
15:00. «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Карпаты» Львов
16:00. «Горняк-Спорт» Горишние Плавни – «Полтава» Полтава
16:00. «Нива» Винница – «Агробизнес» Волочиск
16:00. «Скала 1911» Стрый – «Хуст» Хуст
16:00. ЮКСА Киев – «Нива» Бузовая
17:00. «Ингулец» Петрово – «Металлург» Запорожье
17:00. «Металлист» Харьков – «Эпицентр» Каменец-Подольский
17:00. «Подолье» Хмельницкий – «Нива» Тернополь
17:00. «Николаев» Николаев, Львовская обл. – «Буковина» Черновцы
17:00. «Кудривка» Кудривка – «Кремень» Кременчуг
«Тростянец» Тростянец – «Реал Фарма» Одесса – +:-
3 августа
«Локомотив» Киев – «Диназ» Вышгород
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