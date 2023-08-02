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Кубок Украины
ФСК Мариуполь
02.08.2023 13:00 - : -
Васт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
02 августа 2023, 07:45 | Обновлено 02 августа 2023, 08:16
315
0

Кубок Украины. Все матчи 2-го раунда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 августа видеотрансляцию матчей Кубка Украины

02 августа 2023, 07:45 | Обновлено 02 августа 2023, 08:16
315
0
Кубок Украины. Все матчи 2-го раунда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

18 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

2-й предварительный раунд, 2 августа

  • 13:00. Васт Николаев – ФСК Мариуполь
  • 13:00. Чернигов – Левый берег
  • 14:00. Дружба Мировка – Виктория
  • 15:00. Звягель – Чайка
  • 15:00. Прикарпатье – Карпаты Львов
  • 16:00. Горняк-Спорт – Полтава
  • 16:00. Локомотив Киев – Диназ Вышгород
  • 16:00. Нива Винница – Агробизнес
  • 16:00. Скала 1911 – Хуст
  • 16:00. ЮКСА – Нива Бузовая
  • 17:00. Ингулец – Металлург Запорожья
  • 17:00. Металлист – Эпицентр
  • 17:00. Подолье – Нива Тернополь
  • 17:00. Николаев (Львовская обл) – Буковина
  • 18:00. Кудровка – Кремень

Смотрите видеотрансляцию матчей на Sport.ua

13:00. Чернигов – Левый берег

14:00. Дружба Мировка – Виктория

15:00. Звягель – Чайка

15:00. Прикарпатье – Карпаты Львов

16:00. Нива Винница – Агробизнес

16:00. Скала 1911 – Хуст

16:00. ЮКСА – Нива Бузовая

17:00. Металлист – Эпицентр

17:00. Подолье – Нива Тернополь

17:00. Николаев (Львовская обл.) – Буковина

18:00. Кудровка – Кремень

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Васт Николаев Звягель ФСК Мариуполь Чернигов Левый берег Дружба Мировка Виктория Николаевка Чайка Петропавловская Борщаговка Карпаты Львов Прикарпатье Ивано-Франковск Горняк-Спорт Полтава Диназ Вышгород Локомотив Киев Нива Винница Агробизнес Скала Стрый Хуст ЮКСА Тарасовка Нива Бузовая Ингулец Металлург Запорожье Металлист Харьков Эпицентр Каменец-Подольский Подолье Хмельницкий Нива Тернополь Кремень Кременчуг Буковина Черновцы Кудровка Николаев (Львовская обл)
Источник Sport.ua
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