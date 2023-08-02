Кубок Украины. Все матчи 2-го раунда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 августа видеотрансляцию матчей Кубка Украины
18 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
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Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.
Кубок Украины 2023/24
2-й предварительный раунд, 2 августа
- 13:00. Васт Николаев – ФСК Мариуполь
- 13:00. Чернигов – Левый берег
- 14:00. Дружба Мировка – Виктория
- 15:00. Звягель – Чайка
- 15:00. Прикарпатье – Карпаты Львов
- 16:00. Горняк-Спорт – Полтава
- 16:00. Локомотив Киев – Диназ Вышгород
- 16:00. Нива Винница – Агробизнес
- 16:00. Скала 1911 – Хуст
- 16:00. ЮКСА – Нива Бузовая
- 17:00. Ингулец – Металлург Запорожья
- 17:00. Металлист – Эпицентр
- 17:00. Подолье – Нива Тернополь
- 17:00. Николаев (Львовская обл) – Буковина
- 18:00. Кудровка – Кремень
Смотрите видеотрансляцию матчей на Sport.ua
13:00. Чернигов – Левый берег
14:00. Дружба Мировка – Виктория
15:00. Звягель – Чайка
15:00. Прикарпатье – Карпаты Львов
16:00. Нива Винница – Агробизнес
16:00. Скала 1911 – Хуст
16:00. ЮКСА – Нива Бузовая
17:00. Металлист – Эпицентр
17:00. Подолье – Нива Тернополь
17:00. Николаев (Львовская обл.) – Буковина
18:00. Кудровка – Кремень
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