ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»

Второй тур УПЛ открылся поединком «Вереса» с «Шахтером», в котором была зафиксирована боевая ничья (1:1). Причем вышли вперед «горняки» в игровом моменте с привкусом скандала.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua голкипер «Вереса» Евгений Паст рассказал, почему Николай Матвиенко забил со штрафного на 45-й минуте в пустые ворота:

– Когда возле нашей штрафной был назначен штрафной удар, то я четко видел, что арбитр Шандор поднял руку со свистком, сигнализируя, что «Шахтер» будет пробивать по его указанию.

– Но «горняк» Матвиенко придерживался другого мнения.

– Именно так. Когда я занимался построением «стенки», Матвиенко преспокойно пробил по пустым воротам. Арбитр Шандор вместо того, чтобы заставить «горняка» перебить штрафной, указал на центр.

– После матча вы не интересовались у арбитра, почему он изменил свое решение?

– Спрашивал не только я, но и мои одноклубники, однако какого-то четкого ответа не дождались. Хотя, повторяю, видеозаписи этого эпизода показывают, что Шандор сигнализировал: штрафной пробивается по свистку.

– Вам в многолетней карьере приходилось пропускать такие курьезные голы?

– Нет. Поэтому жду, что свое веское слово должен сказать Комитет арбитров УАФ, кто прав в этой ситуации.

– Все же, справедливость восторжествовала, и Верес во втором тайме все-таки сравнял счет.

– Если откровенно, то в первом тайме было тяжело, но ребята выстояли, не паниковали. Отмечу наших дебютантов: Гакмана и Шевченко, действовавших на флангах защиты. После перерыва стало легче, потому что у гостей удалили Бондаренко. Когда Шевченко сравнял счет, игра пошла на встречных курсах, могли забивать, как мы, так и «горняки». Поэтому ничейный результат – закономерен.

– Что говорил в раздевалке после финального свистка главный тренер Сергей Лавриненко?

– На установке перед матчем наставник отмечал, что за «Шахтер» играют такие же футболисты, как и мы, нужно только настроиться и продемонстрировать свои лучшие качества, не жалеть себя в отборе, терпеть в трудные моменты. После поединка Лавриненко сказал, что мы – молодцы, выполнили его указания, и сделал щедрый подарок в виде трех выходных.