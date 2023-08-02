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  4. ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 21:45 | Обновлено 02 августа 2023, 21:56
4731
18

ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»

В матче 2-го тура УПЛ между «Вересом» и «Шахтером» зафиксировано ничью

02 августа 2023, 21:45 | Обновлено 02 августа 2023, 21:56
4731
18
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
UPL TV

Второй тур УПЛ открылся поединком «Вереса» с «Шахтером», в котором была зафиксирована боевая ничья (1:1). Причем вышли вперед «горняки» в игровом моменте с привкусом скандала.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua голкипер «Вереса» Евгений Паст рассказал, почему Николай Матвиенко забил со штрафного на 45-й минуте в пустые ворота:

– Когда возле нашей штрафной был назначен штрафной удар, то я четко видел, что арбитр Шандор поднял руку со свистком, сигнализируя, что «Шахтер» будет пробивать по его указанию.

– Но «горняк» Матвиенко придерживался другого мнения.

– Именно так. Когда я занимался построением «стенки», Матвиенко преспокойно пробил по пустым воротам. Арбитр Шандор вместо того, чтобы заставить «горняка» перебить штрафной, указал на центр.

– После матча вы не интересовались у арбитра, почему он изменил свое решение?

– Спрашивал не только я, но и мои одноклубники, однако какого-то четкого ответа не дождались. Хотя, повторяю, видеозаписи этого эпизода показывают, что Шандор сигнализировал: штрафной пробивается по свистку.

– Вам в многолетней карьере приходилось пропускать такие курьезные голы?

– Нет. Поэтому жду, что свое веское слово должен сказать Комитет арбитров УАФ, кто прав в этой ситуации.

– Все же, справедливость восторжествовала, и Верес во втором тайме все-таки сравнял счет.

– Если откровенно, то в первом тайме было тяжело, но ребята выстояли, не паниковали. Отмечу наших дебютантов: Гакмана и Шевченко, действовавших на флангах защиты. После перерыва стало легче, потому что у гостей удалили Бондаренко. Когда Шевченко сравнял счет, игра пошла на встречных курсах, могли забивать, как мы, так и «горняки». Поэтому ничейный результат – закономерен.

– Что говорил в раздевалке после финального свистка главный тренер Сергей Лавриненко?

– На установке перед матчем наставник отмечал, что за «Шахтер» играют такие же футболисты, как и мы, нужно только настроиться и продемонстрировать свои лучшие качества, не жалеть себя в отборе, терпеть в трудные моменты. После поединка Лавриненко сказал, что мы – молодцы, выполнили его указания, и сделал щедрый подарок в виде трех выходных.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер судейство Евгений Паст Александр Шандор скандал инсайд курьезы Николай Матвиенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Burevestnik
скільки одержав суддя за свої дії (в євриках) ?
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+11
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FunnyCat_____
Короче теперь арбитры не только буду подсуживать донецкому кружку физкультуры, а и намахивать его соперников на моменты которые зависят от рефери , типо свободный удачи будет отдаваться на ход нападающему шахтера и т д 
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+10
sahka1981
Лавриненко: Мої гравці сказали, що арбітр вказав на свисток – тому всі розійшлися
В роздягальні в перерві футболісти сказали, що в епізоді з пропущеним голом арбітр вказав на свисток. Що означає - введення м'яча у гру по свистку. Тому всі розійшлися. А гравець "Шахтаря" без дозволу арбітра пробив і забив гол. Розбирати це - справа Комітету арбітрів. А ми - не повинні робити такі помилки. Концентрація уваги повинна бути максимальна. Бо це заключні хвилини тайму. Хлопці кажуть, що він показав на свисток. Тому вони почали розбирати позиції, згідно з нашим планом гри на стандартах. Ось так."
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+10
gvs58
Я так думаю, що навіть, якщо суддю взагалі "виженуть" з футболу, то бабосів хватить на безбідне життя. Це що в нього вперше? Не смішіть мої капці!!! Так живемо 32-й рік! І всім все сходить з рук, навіть уродам-президентам!!!
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+8
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Володимир Семигайло
Навіть,якщо не звернути увагу на маніпуляції судді зі свистком,Матвієнко зробив подвійний дотик при пробитті штрафного удару.
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+6
😸
7:0 для Шахтаря у ЛЧ це буде найкращому випадку, у найгірщому як з Баварією буде 27:0
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+2
didora
Так тупо підсужувати, що і школяр зрозуміє. Вже надоїла ця комедія. Тягнуть за вуха шахту, і сміються з усіх. Таке вродіби Верес, Рух, Полісся... чи інші не клуби а так "збіговисько". Ні совісті ні сорому.
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0
Дані Рохас
Так а где видеоповторы если не по правилам гол забит? Не видел видеоповторов во время матча, судья всё правильно решил. Вот если бы ВАР посмотрел то тут могли бы возникнуть маленькие незначительные подозрения в это голе со штрафного
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0
Umidulla Abdurazzokov
Он просто руками показывал количество бабок за него.
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0
Palych1
Кто виноват что игроки твоей команды не стали перед мячом чтобы не дать пробить? А ты побежал стенку ставить, не убедившись что удар по свистку будет?
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-21
shoko
Триндить как дышит)) Тут даже самые упоротые могут увидеть)) Матвиенко (правомерноли,неправемерно) пробил секунды через 2-3 после того как мы увидели свисток в руке арбитра(опять же он увидел и сделал вывод за эти 3 секунды,а не услышал) в это время вратарь был уже за пределами вратарской и стенки,шикуванням якоъ вын встиг зайнятися за эти 3 секунды)), как таковой и рядом не было))  Ясно, что ему надо оправдаться за такую плюху,но прям так врать - это нечто. )) Там даже по видео видно что  защитники после гола к нему повернулись с предьявой - типа ты куда пошёл гулять ))
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-24
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