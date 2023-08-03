Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СКРИПНИК: «Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала»
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 01:59 | Обновлено 03 августа 2023, 02:23
51
0

СКРИПНИК: «Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала»

Главный тренер «Ворсклы» дал пресс-конференцию перед игрой против «Дилы»

03 августа 2023, 01:59 | Обновлено 03 августа 2023, 02:23
51
0
СКРИПНИК: «Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник дал пресс-конференцию перед ответным матчем 2-го раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы» (2:1 в первой игре):

«Мы акцентировали внимание на тех ошибках, которые сделали в первой игре. И на тех хороших нюансах, которые мы предпринимали, чтобы выиграть. Только первая игра прошла, сейчас будет второй тайм.

Каждая команда знает друг друга, от этого и будем отталкиваться. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы пройти дальше. Наверное, наш соперник тоже знает, что ему делать.

Травмированных у нас нет. Андрей Бацула присоединился к нам и уже тренируется без ограничений. Так что это одна из единиц, которая может нам помочь. А так все хорошо, все готовы.

Каждая игра – это новая игра. Мы еще не определились с ребятами, которые будут завтра играть, но прежде мне нужны те глаза, которые я хочу видеть. Это самое главное. Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала. Ты должен прибавлять, напрягать, терпеть. Для этого нужны не только опытные ребята, но и молодые, у которых есть энергия, чтобы эти задачи выполнять».

Ответный матч между «Дилой» и «Ворсклой» пройдет в Грузии 3 августа в 20:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Пресс-конференция Виктора Скрипника перед второй игрой с грузинской Дилой

По теме:
ЛАВРИНЕНКО: «Арбитр показал на свисток. Поэтому все игроки разошлись»
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко забит по правилам. Хотя и курьезный»
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко вполне закономерен»
Виктор Скрипник пресс-конференция Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Дила - Ворскла
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ
Футбол | 02 августа 2023, 13:18 1
Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ
Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ

Вспоминаем юных дарований отечественного футбола в сезоне-2012/13, и выясняем, что с их карьерой

Верес – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
Футбол | 02 августа 2023, 07:20 0
Верес – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В Ровно 2 августа в 17:00 начнется игра 2 тура

Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом
Футбол | 02.08.2023, 18:13
Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом
Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3
Футбол | 03.08.2023, 00:40
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3
Эдуард САРАПИЙ: «Панатинаикос был нам по силам»
Футбол | 02.08.2023, 17:38
Эдуард САРАПИЙ: «Панатинаикос был нам по силам»
Эдуард САРАПИЙ: «Панатинаикос был нам по силам»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
02.08.2023, 17:20 11
Футбол
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
02.08.2023, 12:32
Бокс
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа не в пользу соотечественника
Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа не в пользу соотечественника
01.08.2023, 23:51 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем