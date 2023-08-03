СКРИПНИК: «Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник дал пресс-конференцию перед ответным матчем 2-го раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы» (2:1 в первой игре):

«Мы акцентировали внимание на тех ошибках, которые сделали в первой игре. И на тех хороших нюансах, которые мы предпринимали, чтобы выиграть. Только первая игра прошла, сейчас будет второй тайм.

Каждая команда знает друг друга, от этого и будем отталкиваться. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы пройти дальше. Наверное, наш соперник тоже знает, что ему делать.

Травмированных у нас нет. Андрей Бацула присоединился к нам и уже тренируется без ограничений. Так что это одна из единиц, которая может нам помочь. А так все хорошо, все готовы.

Каждая игра – это новая игра. Мы еще не определились с ребятами, которые будут завтра играть, но прежде мне нужны те глаза, которые я хочу видеть. Это самое главное. Как ты ни сыграл первую игру, во второй все начинается сначала. Ты должен прибавлять, напрягать, терпеть. Для этого нужны не только опытные ребята, но и молодые, у которых есть энергия, чтобы эти задачи выполнять».

Ответный матч между «Дилой» и «Ворсклой» пройдет в Грузии 3 августа в 20:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Пресс-конференция Виктора Скрипника перед второй игрой с грузинской Дилой